Aston Villa s’intéresse à Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu a une occasion de faire son retour en Angleterre. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant espagnol n’est pas étranger au bon début de saison de l’Udinese, actuellement 8e après 15 journées. Des statistiques qui ne laissent pas insensibles son ancien entraîneur Unai Emery.

En effet, selon nos informations, l’entraîneur d’Aston Villa pense à l’ancien du FC Barcelone et de l’AC Milan pour renforcer son secteur offensif. Les deux hommes se sont déjà connus lors de la saison 2014-2015 au Séville FC, durant laquelle l’international de la Roja (4 sélections, 1 but) avait réalisé un bel exercice avec 3 réalisations et 10 offrandes. Les Villans, vaincus par Liverpool en début de semaine, ne sont qu’à 4 petits points de la zone rouge et souhaitent s’activer, donc, durant ce mercato hivernal pour assurer au plus tôt le maintien dans l’élite.

