MU : Donny van de Beek frustré de ne pas être entré en jeu face à Villarreal

La suite après cette publicité

Manchester United s’est imposé 2-1 mardi face à Villarreal. Les Red Devils ont pu une nouvelle fois compter sur un but dans les toutes dernières minutes de la rencontre de Cristiano Ronaldo. Mais il y a un joueur qui n’a pas pu cacher sa frustration sur le banc mancunien, en la personne de Donny van de Beek.

Au moment de faire ses changements, Ole Gunnar Solskjaer a préféré faire rentrer Lingard et Fred. On voit alors le Néerlandais, réconforté par Bailly et Henderson, jeter son chewing-gum de rage. Depuis le début de la saison, van de Beek, recruté contre environ 40 M€ l’année dernière, n’a disputé que 140 minutes.