Glasgow Rangers - OL: les compositions officielles

Premier déplacement de la saison pour l’OL en Ligue Europa avec un match face aux Rangers ce soir à Glasgow. Les Lyonnais sont actuellement en forme avec deux victoires lors de leurs deux derniers matchs joués. Après un premier succès face à l’Olympiakos la semaine passée, les Rhodaniens peuvent viser le haut du classement en cas de bonne performance ce soir. En face, les Rangers sont dans la même situation après un premier match gagné, c’était en Suède face à Malmo (2-0). Cet affrontement est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage aligne un 4-3-3. Perri dans le but, une charnière Mata-Caleta-Car, Maitland-Niles et Tagliafico pour occuper les couloirs de la défense. Au milieu, on retrouve Matic derrière un duo Veretout-Tolisso. Enfin un trio offensif prometteur, Cherki et Fofana sur les ailes et bien évidemment Lacazette en pointe. Côté Ecossais, Philippe Clément opte pour un 4-2-3-1. Un onze classique au sein duquel il faudra surveiller le capitaine Tavernier, Cerny et Bajrami sur les ailes ou encore le buteur maison Dessers.

Les compositions

Glasgow Rangers : Butland - Tavernier ©, Souttar, Pröpper, Jefté - Diomandé, Barron - Cerny, Lawrence, Bajrami - Dessers

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Matic, Veretout - Cherki, Lacazette ©, Fofana