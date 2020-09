Chelsea : l'heure du dégraissage a sonné !

Les mercatos se suivent mais ne se ressemblent pas à Chelsea. Il y a un an, les pensionnaires de Stamford Bridge étaient interdits de recrutement et devaient trouver des solutions en interne pour avoir une équipe compétitive. Cet été 2020, les Londoniens se rattrapent et réalisent un mercato cinq étoiles. Outre Malang Sarr et Xavier Mbuyamba, ils ont mis la main sur Thiago Silva (arrivé libre), Hakim Ziyech (40 M€), Timo Werner (53 M€), Ben Chilwell (56 M€) et Kai Havertz (71 M€).

La suite après cette publicité

Bakayoko vers le PSG ?

Tout ce petit monde a été rejoint ce jeudi par Edouard Mendy. Le gardien a été délogé du Stade Rennais pour un montant a priori supérieur à 25 M€. Ce qui fait pratiquement 250 millions d'euros dépensés lors de cette fenêtre des transferts. Mais le club entraîné par Frank Lampard va avoir une nouvelle priorité d'ici le 5 octobre et la fin du mercato : dégraisser. Outre Pedro (AS Roma) et Willian (Arsenal), qui étaient en fin de contrat, des éléments jugés moins importants sont déjà partis.

Ainsi, Michy Batshuayi (Crystal Palace), Davide Zappacosta (Genoa), Ethan Ampadu (Sheffield United) ou encore Trevoh Chalobah (Lorient), pour ne citer qu'eux, ont été prêtés. D'autres pourraient eux aussi plier bagages prochainement. C'est le cas de Tiémoué Bakayoko (26 ans). Alors qu'un nouveau prêt à l'AC Milan, où il avait déjà joué, a été évoqué, cela n'est pas allé au bout. Et le milieu pourrait retrouver la France où le Paris Saint-Germain apprécie son profil selon nos informations. Une rencontre entre les représentants du joueur et Leonardo, le directeur sportif, est prévue. Un prêt avec une option d'achat de 30 M€ est envisagé.

Plusieurs départs envisagés

Toujours dans l'entrejeu, Ross Barkley (26 ans) intéresse fortement Aston Villa explique le Telegraph. Là aussi, un prêt est l'option favorisée par les deux clubs. Mais si cela ne se faisait pas, les Villans fonceraient sur un autre joueur de Chelsea, assure la publication britannique. Ainsi, Ruben Loftus-Cheek (24 ans) est aussi ciblé. Toujours chez les jeunes Blues, Callum Hudson-Odoi (19 ans) n'est pas assuré de rester. Proche de le recruter l'an dernier, le Bayern Munich est toujours sur le coup. Leipzig et la Juventus, cités un temps, suivent aussi son cas. Les Bianconeri, qui ont recruté Alvaro Morata, étaient un temps intéressés par Olivier Giroud (33 ans). Mais les Blues n'étaient pas vendeurs. Le joueur, lui, a avoué être concentré sur le projet de son club.

Sous contrat jusqu'en 2023, N'Golo Kanté (29 ans) n'est pas jugé intransférable par la direction des Blues, assurait le Daily Mail la semaine dernière. Lampard avait d'ailleurs fermé la porte. «C’est un joueur incroyable. Je ne veux certainement pas le perdre, non. Il est fondamental dans ce que j’essaie de faire». Pourtant, l'Inter Milan et Antonio Conte ne lâchent pas l'affaire. Le Quotidiano Sportivo révèle aujourd'hui que les Lombards seraient prêts à inclure Milan Skriniar dans le deal. Après avoir dépensé une fortune, Chelsea a activé le mode dégraissage !