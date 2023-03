Portugal : Cristiano Ronaldo a mis tout le monde dans sa poche

La suite après cette publicité

Le phénix CR7 est en train de renaître de ses cendres. De retour avec la sélection portugaise, l’attaquant prouve que malgré ses 38 ans printemps, il peut encore apporter à son pays. Pourtant là-bas, beaucoup ont douté de lui ces derniers mois. Moins performant à Manchester United, où il ne jouait presque plus, le quintuple Ballon d’Or souhaitait se relancer durant le Mondial 2022 au Qatar. Son dernier a priori. Mais les médias lusitaniens se posaient des questions à son sujet et doutaient même qu’il puisse mener l’attaque de la sélection nationale. Gonçalo Ramos avait les faveurs de la presse. Mais c’est bien CR7 qui a débuté le tournoi dans la peau d’un titulaire, soutenu par son ami Fernando Santos.

CR7 a convaincu

Mais ce dernier n’en est plus un à présent. Durant la Coupe du Monde, ses relations avec la star portugaise se sont détériorées. CR7 n’a pas apprécié d’être déclassé puisqu’il est passé d’un rôle de titulaire (lors des 3 premiers matchs, 1 but sur pénalty) à un rôle de remplaçant avec deux entrées en jeu face à la Suisse et au Maroc. Un manque de respect pour l’ancien joueur de la Juventus. Après l’échec de son pays au Mondial, certains l’imaginaient prendre sa retraite. Mais Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre l’aventure. Il restait à savoir si Roberto Martinez, choisi pour succéder à Fernando Santos, allait le convoquer. Parti en Arabie Saoudite, le joueur d’Al Nassr (9 buts, 2 assists en 9 apparitions) a malgré tout convaincu le coach espagnol.

Martinez l’a donc sélectionné pour ce rassemblement du mois de mars. Et on peut dire que le footballeur né en 85 a parfaitement répondu à ses attentes. Il a su se fondre dans le groupe et a accepté le fait que Ricardo Regufe, son manager personnel, ne fasse plus partie de la délégation portugaise. Il a aussi pris la parole face aux médias pour mettre les choses au clair. «Je me sens bien, c’est pour cela que je suis là. Si je n’étais pas bien, je n’aurais pas été convoqué par le Mister. Aujourd’hui je joue en Arabie saoudite, je ne vais pas mentir, ce n’est pas la Premier League, mais c’est un championnat très compétitif, je suis surpris positivement. Les équipes sont très bonnes, les joueurs étrangers apportent une qualité différente, et s’ils continuent comme prévu, ce sera certainement la cinquième ou sixième ligue la plus compétitive au monde dans quelques années. Je suis bien préparé.»

Le pays est conquis

Ensuite, il a répondu sur le terrain. Titulaire face au Liechtenstein (78 minutes jouées), il a signé un doublé et s’est offert un record en devenant le joueur le plus capé en sélection avec 197 matchs au compteur. Il a dépassé Bader Al-Mutawa (196 capes, Koweït). Déjà meilleur buteur de l’histoire du football de sélection (118 buts), CR7 a inscrit hier un nouveau doublé lors de la victoire face au Luxembourg (63 minutes jouées). Grâce à ses deux doublés, il est d’ailleurs devenu le premier joueur à marquer 4 buts pour son pays à l’âge de 38 ans. De quoi le rendre fier. «Deux matchs, deux victoires ! Objectif atteint. Heureux d’avoir contribué à ce démarrage très positif pour notre sélection. C’est parti !», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

De son côté, Roberto Martinez l’a encensé. « Cristiano Ronaldo est ici pour montrer qu’il est capable de diriger et de diriger ce Portugal. Cristiano est un joueur unique au monde. Il a le plus grand nombre de sélections et cette expérience pour le vestiaire est très importante. Tout le monde a un rôle important. » CR7 en aura un a priori à l’Euro 2024 si jamais il poursuit à ce rythme. Son équipe et son sélectionneur comptent sur lui. La presse portugaise, très critique à son sujet, a visiblement changé d’avis. C’est d’ailleurs le visage de Cristiano Ronaldo qui s’affiche en une des médias tels qu’A Bola et Record ce lundi. Le retour du roi CR7 emballe donc le pays !