Portugal : Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record

La suite après cette publicité

Et un record de plus pour Cristiano Ronaldo ! Le quintuple Ballon d’Or fait aujourd’hui les beaux jours d’Al Nassr, en Arabie saoudite, mais cela ne l’empêche pas de continuer à être appelé en sélection portugaise. Double buteur pour la première de Roberto Martinez sur le banc de la Seleção das Quinas jeudi contre le Liechtenstein (4-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, CR7 a récidivé ce dimanche.

L’ancienne vedette du Real Madrid a lancé le récital du Portugal au Luxembourg (6-0), avant d’inscrire une nouvelle réalisation synonyme de record à la demi-heure de jeu. Grâce à ses 123e et 124e buts en sélection (199 capes), ce qui constitue déjà un record, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur européen à inscrire 4 buts à 38 ans avec son pays. Ronaldo aura l’occasion de placer la barre encore plus haut en juin prochain, face à la Bosnie (17 juin) et en Islande (20 juin).

À lire

Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal facile au Luxembourg, l’Italie se relance à Malte