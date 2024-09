OM, Argentine : Gerónimo Rulli prend la défense d’Emiliano Martínez

Le projet d’Emiliano Martinez ? Devenir l’Argentin le plus détesté de France. Les compétences pour ce faire du dernier rempart de l’Albiceleste ? Hors normes. Ces derniers mois, le gardien de 32 ans n’a, en effet, cessé de faire parler de lui, multipliant les provocations et les gestes polémiques. Un comportement sur lequel est revenu son compatriote Geronimo Rulli dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe.

«Je suis très ami avec lui, on a une super relation, et je comprends très bien ce que Dibu provoque chez les autres. Mais si vous le connaissez vraiment, c’est une super personne, quelqu’un de très bon. Mais c’est ce que je disais : quand il s’agit de compétition, il veut gagner et il fera tout son possible pour te battre. Moi j’ai ma propre routine, je n’arriverais pas à faire ce qu’il fait lui avant un tir au but, pas parce que je n’aime pas, mais parce qu’à ce moment-là je pense à autre chose. On étudie beaucoup les tirs au but, et avant cette finale aussi, rien n’a été dû au hasard, on s’était beaucoup entraîné», a ainsi lancé le nouvel Olympien.