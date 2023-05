FC Nantes : Mostafa Mohamed sort du silence après la polémique sur l’homophobie

C’est la polémique qui a enflammé le week-end football en France : le flocage arc-en-ciel sur les maillots de Ligue 1 et Ligue 2. Quelques joueurs ont refusé de porter cette tunique. Parmi eux, Mostafa Mohamed, joueur du FC Nantes. L’international égyptien était en effet absent de la feuille de match face à Toulouse ce dimanche. Ce dernier s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour clarifier le sujet.

« Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l’autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s’étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance de mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect. »

