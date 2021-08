Kurt Zouma quitte Chelsea pour West Ham

La suite après cette publicité

Un changement mais peu de bouleversements. Kurt Zouma (26 ans) ne quitte en effet pas la capitale anglaise, Londres, où il est installé depuis maintenant 7 ans. En revanche, le défenseur central français n'est plus un joueur de Chelsea puisqu'il appartient désormais à West Ham, qui a déboursé près de 30 millions d'euros, comme dévoilé précédemment par Foot Mercato, pour s'offrir le natif de Lyon.

«West Ham United est ravi d'annoncer la signature de l'international français Kurt Zouma jusqu'à l'été 2025. Le défenseur central de 26 ans arrive en provenance de Chelsea pour un montant non divulgué, où il a accumulé deux titres de Premier League, une médaille de vainqueur de l'UEFA Champions League et une médaille de vainqueur de la League Cup en sept ans», précise le communiqué publié par les Hammers ce samedi pour officialiser le transfert de l'ancien Stéphanois.

Une belle réputation et un joli palmarès pour Zouma à Chelsea

Recruté par Chelsea en 2014 pour un peu moins de 15 M€ et alors qu'il évoluait encore à l'AS Saint-Étienne, son club formateur, Kurt Zouma permet donc aux Blues de réaliser une belle plus-value. Entre temps, l'international tricolore (8 sélections, 1 but) a su se forger une solide réputation en Premier League, où il a également porté le maillot de Stoke City (2017-2018) et d'Everton (2018-2019). S'il lui restait encore deux ans de contrat avec Chelsea, le Français n'entrait plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel.

Thiago Silva, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et même le jeune Trevoh Chalobah passaient avant Kurt Zouma dans la hiérarchie, du côte de Stamford Bridge. Au total, il aura défendu les couleurs des champions d'Europe en titre à 151 reprises (10 buts, 6 «assists») et remporté 5 trophées (2 Premier League, 1 League Cup, 1 Ligue des Champions et 1 Supercoupe d'Europe). Kurt Zouma rejoint une formation de West Ham ambitieuse, qui disputera la Ligue Europa en 2021-2022. Il devra faire face à la concurrence d'Angelo Ogbonna, d'Issa Diop ou encore de l'expérimenté Craig Dawson, lui aussi recruté cet été par les Hammers.