FC Barcelone : le vestiaire se range derrière Ilkay Gündogan

Les propos d’Ilkay Gündogan à la suite de l’élimination du FC Barcelone hier soir font encore le tour de la presse espagnole. Le milieu de terrain a ouvertement critiqué son coéquipier, Ronald Araujo, après l’expulsion de celui-ci dès la demi-heure de jeu, précipitant la chute des Blaugranas. «C’est difficile à dire… Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s’il touche le ballon ou pas… Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je ne sais pas s’il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l’arrêter, voire de lui donner le but franchement », a estimé l’Allemand.

Les déclarations de l’ancien Cityzen rappellent celles prononcées à l’automne dernier après la défaite du Barça dans la Clasico à Montjuïc. Le vestiaire n’avait pas du tout aimé ces critiques publiques et lui avait demandé de se justifier. Cette fois, les coéquipiers de Gündogan se sont rangés derrière lui d’après les informations de Marca. Le vestiaire accepte ces reproches et comprend où les erreurs ont été commises, puisqu’outre le rouge Araujo, Joao Cancelo a concédé un penalty évitable, et Lewandowski et De Jong ont laissé trop de champ libre à Vitinha pour armer sa frappe. À l’image de Ter Stegen, tout le monde va donc dans le sens inverse de Xavi, lequel a critiqué l’arbitrage avant de s’en prendre à ses joueurs.