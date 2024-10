Eleven All Stars : l’Espagne domine la France au terme d’un match bouillant, marqué par un dérapage raciste

Ce samedi, la rivalité entre la France et l’Espagne était ravivée à travers le match retour du Eleven All Stars. Ce match des streamers, qui avait vu l’équipe de France l’emporter il y a deux ans lors de la première manche au stade Jean-Bouin (2-0), remettait aux prises la formation du streamer français AmineMaTue et celle de l’Espagnol DjMaRiiO. Dans un Civitas Metropolitano de Madrid chauffé à blanc, l’atmosphère était hostile envers les Bleus. Animés par un esprit de revanche, les Ibériques ont réalisé un meilleur début de match. De plus en plus dangereuse aux abords de la surface malgré les interventions défensives bienvenus de Yannou, Tonton et Carlito, la Roja a logiquement ouvert le score. Trouvé aux 20 mètres, Robledo a fait parler sa technique avant de tromper Djilsi d’une frappe puissante (1-0, 24e). Menée à la pause et globalement dominée par des Espagnols plus inspirés techniquement, l’équipe de France revenait avec de meilleures intentions au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Rapidement, SDM obligeait le portier espagnol à réaliser une parade exceptionnelle sur une très belle tête. En vain. La rencontre se crispait un peu plus et les débats allaient finalement être interrompus après une scène choquante. Lors de sa sortie, le streamer français Brawks se plaignait de mimes de singes de la part de supporters espagnols. Un acte raciste provoquant l’arrêt du match pendant plusieurs minutes et les larmes du joueur espagnol Koko, désabusé par la tournure des événements. De retour sur les pelouse, les 22 acteurs n’en démordaient pas. Si Robledo, le meilleur joueur de la Roja, se signalait encore, Djilsi, le dernier rempart des Bleus, maintenait lui l’espoir pour les siens. Malheureusement pour la bande d’AmineMaTue, la Roja parachevait sa victoire sur un penalty transformé par le capitaine DjMariio au bout du temps additionnel (2-0, 90+7e). L’Espagne, à dix dans les derniers instants, tient sa revanche. Avant une belle ? Réponse dans les prochaines semaines…