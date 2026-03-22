Les statistiques effarantes du manque de discipline de l’OL

Ce dimanche, l’OL s’est incliné à domicile face à l’AS Monaco. N’ayant plus gagné depuis le 15 février dernier, les Gones ont encore été surpris ce dimanche et sont plus que jamais en difficulté ces dernières semaines. En difficulté, les Rhodaniens ne sont pas aidés par un manque de discipline qui apparaît de plus en plus dernièrement. L’OL a écopé de 7 cartons rouges cette saison en Ligue 1, seuls le Rayo Vallecano et Oviedo (8) en ont obtenu plus dans les cinq grands championnats européens.

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Avec 367 fautes commises dans la saison, Lyon est la deuxième équipe la plus indisciplinée là-dessus après Toulouse (380). Un joueur symbolise d’ailleurs cette mauvaise gestion des nerfs dans le Rhône : Nicolas Tagliafico. Exclu à Vigo et ce dimanche contre Monaco, l’Argentin a récolté 43% des cartons rouges de son équipe cette saison (3/7).