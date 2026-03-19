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CAN 2025 : Yassine Bounou réagit au sacre du Maroc

Par Tom Courel
1 min.
Yassine Bounou @Maxppp

Le portier marocain n’y croit peut-être toujours pas, mais la CAF a belle et bien rendue son verdict. Après le sacre plus que tardif du Maroc face au Sénégal (sur tapis vert) lors de la finale de la CAN 2025, plusieurs joueurs ont effectivement réagi à cette décision. D’un côté, les visiteurs ont vu leur trophée leur échapper, et de l’autre, les Marocains ont étés surpris et heureux devant cette victoire inespérée. Par ailleurs, Yassine Bounou, le rempart des Lions de l’Atlas, a évoqué ce sacre après la rencontre d’Al-Hilal face à Al-Ahli hier.

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« La CAN ? Franchement, c’est une nouvelle qui est arrivée très tard, mais en tant que Marocain et joueur de l’équipe nationale qui a vécu ce moment difficile, tu ne peux qu’être heureux » a-t-il notifié au micro de Hmanyahsports, sans forcément sauter au plafond devant le journaliste, deux mois après la rencontre perdue durant les prolongations à Rabat. Pour rappel, sa prise de parole intervient avant la conférence de presse du Sénégal, qui doit se dérouler ce jeudi après-midi.

Pub. le - MAJ le
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