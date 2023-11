Sponsoring maillot : Castore à l’affût pour l’OL !

Malgré sa victoire face à Rennes il y a 10 jours, l’OL est toujours bon dernier de Ligue 1. Le club rhodanien qui ambitionne plus que jamais le maintien parmi l’élite évite pour le moment de faire trop de plans sur la comète pour les prochaines saisons. Mais comme nous vous le révélions, la question de l’équipementier est au coeur des discussions et n’a pas le temps d’attendre. Adidas, dont le contrat avec l’OL court jusqu’en juin 2025, discute avec le septuple champion de France mais n’entend pas se saigner pour conserver le club d’Alexandre Lacazette. Une situation qui ne laisse pas de marbre certains équipementiers, qui surveillent avec attention l’évolution des discussions entre la marque aux trois bandes et l’OL.

Selon nos informations, l’équipementier anglais Castore, dont les maillots ont défrayé la chronique il y a quelques semaines en rendant fou les joueurs d’Aston Villa qui accusaient le maillot d’absorber très mal la transpiration, rendant leur tunique lourde et inconfortable, fait partie des marques les plus intéressées. Fondée en 2015 par les frères Beahon, celle qui équipe aujourd’hui Aston Villa, Newcastle, le FC Séville, le Bayer Leverkusen, mais aussi Almeria, Wolverhampton, les Rangers ou encore le Genoa, nourrit de grandes ambitions et veut s’installer en France. Le spectre de la Ligue 2 n’effraierait pas Castore, qui verrait bien les ailes de son logo se déployer sur la tunique lyonnaise. A suivre.