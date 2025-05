PSG - Inter Milan : la ville de Milan est prête à déclarer la guerre à Paris !

La fièvre de la Ligue des Champions monte : à 21 heures, tout le monde sera devant la télévision pour la finale qui se jouera à Munich, avec l’Inter défiant le Paris Saint Germain pour remporter sa quatrième Coupe des Champions, après celles de 1964, 1965 et 2010. À l’occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan, la ville de Milan se mobilise pour permettre aux supporters de vivre cet événement en communauté. Le stade Giuseppe Meazza, plus connu sous le nom de San Siro, ouvrira ses portes à près de 50 000 fans, qui assisteront à la rencontre sur un écran géant de 400 mètres carrés installé pour l’occasion. Les billets, dont les prix varient entre 10 et 20 euros selon les zones, se sont vendus en quelques heures. L’ambiance s’annonce animée dès l’ouverture des portes à 19 heures, avec des animations musicales et des liaisons en direct depuis Munich. Les autorités ont toutefois précisé que, quelle que soit l’issue du match, les spectateurs devront quitter le stade immédiatement après la rencontre.

La suite après cette publicité

Des acclamations dignes d’un véritable stade résonnent au Mercato Isola, le marché municipal de Piazzale Lagosta, où un grand écran a été installé, accompagné de nombreux stands gourmands proposant mets et boissons. Dans toute la ville, les pubs débordent de monde lors des grands événements, avec des réservations complètes depuis des semaines. Parmi eux, Mind the Gap sur la via Curtatone et Pogue Mahone’s sur la via Salmini, tous deux situés dans le quartier de Porta Romana ; dans Città Studi, ce sont Aux Vieux Strasbourg et Matricola qui attirent les jeunes étudiants. Sans oublier l’Henry’s Café, à deux pas des Navigli, autre lieu emblématique pour vivre la ferveur du match. À Milan, la passion pour l’Inter se propage dans chaque quartier : des écrans géants, des chants, et des milliers de fans prêts à faire corps avec leur équipe. San Siro se transformera en temple du football, même sans match sur la pelouse : 50 000 tifosi attendus pour soutenir l’Inter comme s’ils y étaient. Dans les rues, les bars et les places, les drapeaux nerazzurri flottent déjà : Milan se pare des couleurs de l’Inter et retient son souffle. De Porta Romana aux Navigli, chaque coin de rue devient une tribune : la ville entière vit à l’unisson pour cette finale historique

La suite après cette publicité

La ville sera nerazzurra !

Pour ceux qui souhaitent vivre le match en dehors de chez eux, entourés d’autres passionnés, les possibilités ne manquent pas aux quatre coins de Milan, bien que de nombreux lieux affichent déjà complet. De San Siro aux hôtels de luxe, la finale sera projetée en public aussi bien pour les Milanais que pour les touristes. Le Radisson Collection Palazzo Touring Club, sur le Corso Italia, propose une diffusion sur écran géant dans son bar lounge Veloce : à partir de 19h30, pour 40 euros, les spectateurs profitent d’un apéritif, d’un sandwich gourmet et d’une place assise garantie. L’Excelsior Hotel Gallia, de son côté, ouvre exceptionnellement sa salle multifonctionnelle La Cupola, aménagée avec des fauteuils façon cinéma, où boissons et tapas seront servis. Pour une ambiance plus décontractée, les deux établissements Ostello Bello — via Medici et via Lepetit — diffuseront également le match, avec une touche ludique : des prix seront offerts à ceux qui devineront correctement le score final. À l’occasion de la finale, les Magazzini Generali installeront deux grands écrans – l’un en intérieur, l’autre en extérieur – avec commentaires en direct et apéritif accompagné d’un buffet pour 20 euros.

Une autre projection collective est prévue au Mare Culturale Urbano, dans la Cascina Torrette du quartier de San Siro, avec une entrée à 5 euros. De l’autre côté de la ville, le Bistrot Ventura, situé à Lambrate et doté d’un charmant jardin, proposera un apéritif ou un dîner à savourer tout en suivant la rencontre. La réservation est vivement conseillée, notamment au mythique Bar Magenta, lieu emblématique pour les supporters, habitué à retransmettre tous les matchs. Enfin, pour ceux qui souhaitent allier football et gastronomie locale, direction la Piazza Napoli où il est possible de dîner tout en profitant de l’ambiance du match. Impossible d’ignorer la fièvre nerazzurra : la ville battra au rythme de l’Inter jusque tard dans la nuit, entre espoir, tension et ferveur. Quelle que soit l’issue du match, une chose est sûre : ce soir, Milan aura vibré d’une seule voix pour l’Inter. Entre passion collective, rites sportifs et moments partagés, la finale aura transformé la ville en un immense stade à ciel ouvert. Une nuit que les tifosi milanais, et tous ceux qui l’auront vécue, ne sont pas près d’oublier.