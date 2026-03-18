Bayern-Atalanta : les compositions officielles

On ne va pas se mentir, le suspense ne sera pas du côté de l’Allianz Arena ce soir, où le Bayern reçoit l’Atalanta à partir de 21 heures. Vainqueurs en Italie 6 buts à 1 la semaine dernière, les Bavarois abordent sans pression ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions et peuvent déjà se tourner vers le prochain tour où ils seront confrontés au Real Madrid, tombeur de Manchester City.

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Avertis à l’aller et donc suspendus ce soir, Joshua Kimmich et Michael Olise vont pouvoir se reposer et laisser Leon Goretzka ainsi que Lennart Karl prendre le relais dans le XI de Vincent Kompany. Autres changements dans la composition du Belge : Raphaël Guerreiro devrait démarrer dans le couloir gauche à la place de Konrad Laimer et Tom Bischof en soutien de Harry Kane, porteur du brassard de capitaine ce soir.

Malgré la gifle reçue mardi dernier, Raffaele Palladino ne vient pas en Allemagne avec une équipe B dans les bagages. Revenu d’une blessure au ménisque, Charles De Ketelaere sera dans le XI de la Dea, qui pourrait retrouver une défense à 3 centraux avec la titularisation d’Odilon Kossounou, Isak Hien et Giorgio Scalvini. À noter un changement de gardien puisque Marco Sportiello sera dans le but à la place de Marco Carnesecchi et la présence seul en pointe de Giancula Scamacca.

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Les compositions officielles :

Bayern (4-2-3-1) :

Atalanta (3-4-2-1) :