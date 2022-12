JT Foot Mercato : les retraités après la Coupe du monde 2022

La suite après cette publicité

Une page se tourne

Beaucoup de joueurs ont disputé leur dernier Mondial au Qatar, d'autres ont pris la décision radicale d'arrêter avec leur sélection. C'est le cas notamment d'Eden Hazard après l'élimination de la Belgique dès les phases de poules. À 31 ans et après avoir porté le maillot des Diables rouges à 126 reprises, le capitaine abandonne le navire, sans aucun trophée. Sergio Busquets a également choisi de tirer sa révérence avec l'Espagne, éliminé en 8ème de finale de ce Mondial. D'autres joueurs ont mis le flou concernant leur avenir international. C'est notamment le cas de Neymar avec le Brésil. Après 2014, la star brésilienne a vécu un nouveau traumatisme après l'élimination en quart de finale face à la Croatie. Une pause avec la Seleção est envisagée. Thomas Muller a de son côté annoncé à demi-mot sa retraite internationale après le fiasco de l'Allemagne, éliminée dès les phases de poules.

L'Europe veut 2 révélations du Maroc

Auteur d'un parcours historique qui s'est terminé par une 4ème place, le Maroc risque assurément d'agiter le prochain mercato. De nombreux joueurs se sont révélés tout au long de la compétition. Comment ne pas penser aux deux infatigables milieux de terrain marocain : Azzedine Ounahi et Sofiane Amrabat. Le premier évolue à l'Angers SCO et ne devrait pas s'y éterniser. Selon nos informations, deux grands clubs italiens, un grand club français et une prestigieuse écurie allemande ont déclaré officiellement leur intérêt. Le Barça serait aussi intéressé d'après la presse espagnole. Du côté du joueur, pas de précipitation, le jeune angevin fera un choix sportif et ira dans un club qui collera à son style de jeu, ainsi qu'à son épanouissement personnel. L'autre révélation marocaine, c'est Sofyan Amrabat, le joueur de la Fiorentina. Selon nos informations, la Viola tente de le prolonger, mais le club italien n'est pas fermé à une vente même pour cet hiver. Une offre d'environ 40 millions d'euros devrait être suffisante pour le laisser partir. Toujours selon nos infos, Liverpool est très aussi chaud sur le dossier. L'entourage du joueur de 26 ans a même déjà rencontré l'entraîneur Jürgen Klopp. Mais la concurrence sera rude puisque Tottenham et l'Atlético de Madrid sont aussi dans le coup.

Messi remporte enfin la Coupe du Monde

Une finale de Coupe du Monde historique. L'Argentine a dominé la France ce dimanche (3-3, t.a.b. 4-2) et est sacrée championne du Monde pour la troisième fois de son histoire. Et ce nouveau sacre, le premier depuis 1986 est en grande partie l'œuvre d'un homme : Lionel Messi ! À 35 ans, la Pulga a survolé cette finale avec un doublé et s'offre le premier mondial de son énorme carrière.