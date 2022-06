La première recrue du PSG arrive, l'offre finale du Barça pour Lewandowski

La suite après cette publicité

Accord PSG-Porto pour Vitinha

Le Paris Saint-Germain s'apprête à officialiser sa première recrue. «Jour V», lance le quotidien portugais O Jogo sur sa Une, soit la première lettre de Vitinha. Le club parisien est proche d'un accord avec le FC Porto. Si ces derniers s'étaient mis d'accord sur le paiement de la clause libératoire de 40M€ du milieu portugais, un point de discorde existait sur les modalités du paiement. Mais comme le rapporte L'Équipe, «Vitinha est aux portes de Paris». Porto a besoin de cash et aurait souhaité le versement de l'intégralité de la somme. Du côté du club de la capitale, on souhaitait un versement sur trois ou quatre années. Finalement, les deux parties pourraient s'entendre sur un règlement en deux fois 20M€. Un contrat de 5 ans attend le joueur de 22 ans dans la capitale.

Le Barça fait all-in pour Lewandowski

Le dossier Robert Lewandowski se rapproche de son dénouement. Car comme le placarde Sport sur sa Une, le Barça va lancer son offre finale au Bayern Munich pour le buteur polonais. Et comme vous pouvez le constater, elle sera de 40 M€ bonus compris. Le quotidien espagnol rapporte que le président Joan Laporta a personnellement appelé l'attaquant pour lui demander de patienter. De son côté, le quotidien allemand Bild parle d'une offre de 40 M€ + 5 M€ de bonus. Un montant qui correspond aux informations du Mundo Deportivo qui parle aussi d'une offre comprise entre 30 M€ et 35 M€. Reste à savoir ce qu'en pensera le Bayern Munich qui, on le rappelle, a revu le prix de son buteur à la hausse et demande pas moins de 60M€.

Tout le monde s'arrache Matthijs de Ligt

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt se retrouve au cœur d'une bataille au sommet entre Manchester City et Chelsea. Les deux clubs espèrent tous deux recruter le Néerlandais, mais la Juventus demande 120M€ pour le libérer, soit le montant de sa clause libératoire. En cas d'éventuelle vente, la Vieille Dame a déjà des idées de comment réinvestir l'argent. Zaniolo et Kostic sont notamment visés. Et pour remplacer numériquement le Néerlandais, le roc défensif du Napoli Kalidou Koulibaly est dans le viseur. Tuttosport de son côté rapporte que Bremer fait partie aussi des potentiels successeurs à de Ligt. Le Brésilien du Torino est également pisté par l'Inter qui souhaiterait en faire le successeur de Milan Skriniar en cas de départ au PSG.