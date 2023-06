Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed déjà courtisé !

La suite après cette publicité

Dans une saison où le FC Nantes a connu des hauts mais surtout des bas, il y a un joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu malgré un temps de jeu limité et un statut de supersub. Ce joueur n’est autre que Mostafa Mohamed. L’attaquant international égyptien de 25 ans, arrivé pour un prêt d’un an avec option d’achat, a mis tout le monde d’accord en marquant 11 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Fort logiquement, le vainqueur de la Coupe de France 2022 a décidé de lever l’option d’achat de 6 M€ et de lui faire signer un contrat de 4 ans.

Mais à l’instar d’un Andy Delort qui a vu son option d’achat levée, mais qui est sur le départ, rien n’indique que l’ancien attaquant du Galatasaray sera encore là au 1er septembre et la fin du mercato. Car les performances en Ligue 1 ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs, intéressés à l’idée d’accorder plus de confiance et une meilleure place à un joueur généreux dans l’effort, doté d’un excellent jeu de tête et d’un sens du but aiguisé, et qui a prouvé qu’il avait plus que le niveau de la Ligue 1 dans un contexte très difficile.

Le LOSC et Sheffield United chauds sur Mostafa Mohamed

Selon nos informations, deux clubs ont déjà mis l’attaquant nantais, auteur du but de la victoire de l’Égypte le 14 juin dernier face à la Guinée (1-2), en bonne position sur leurs tablettes. Le premier n’est autre que le LOSC. Souhaitant se renforcer offensivement dans le cas où Jonathan David vienne à quitter le Nord, la direction du club nordiste apprécie tout particulièrement les qualités du coéquipier de Mohamed Salah en sélection nationale.

Du côté de l’Angleterre, le profil de Mostafa Mohamed ne laisse pas indifférent. Fraîchement promu en Premier League, Sheffield United est lui aussi séduit par l’attaquant égyptien aux 26 sélections et 7 buts avec les Pharaons. De son côté, Nantes n’a pas forcément prévu de céder un attaquant très apprécié par les supporters pour sa combativité et son sens de la gagne. À suivre.