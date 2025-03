L1 : Nantes-PSG reporté

Sans surprise, le Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause. Alors qu’il devait affronter le FC Nantes (le 12 ou 13 avril) entre ses deux quarts de finale de Ligue des champions contre Aston Villa, le club de la capitale avait demandé le report de la rencontre pour mieux préparer ses échéances européennes. Une requête qui avait fait tiquer les Canaris. Au final, la LFP a bien confirmé via un communiqué le report du match au mardi 22 avril et a dévoilé un aménagement du calendrier pour le FCN.

La suite après cette publicité

«Dans l’optique de favoriser le parcours des clubs français en Coupes d’Europe considérant que l’amélioration de l’indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel, le Conseil d’Administration de la LFP, réuni ce lundi 17 mars, a procédé à un aménagement du calendrier du Paris Saint-Germain. Le Conseil d’Administration de la LFP a ainsi décidé de fixer la rencontre FC Nantes – Paris Saint-Germain comptant pour la 29e journée de Ligue 1 McDonald’s au mardi 22 avril 2025. Le FC Nantes étant impacté par cet aménagement, le Conseil d’Administration de la LFP a également décidé d’aménager leur calendrier :