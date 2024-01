Giovanni Reyna échappe à l’OM

Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est rapproché du Borussia Dortmund afin de recruter Giovanni Reyna. Mais les Phocéens avaient de la concurrence puisque la Fiorentina et Nottingham Forest étaient intéressés par le footballeur âgé de 21 ans. Un joueur qu’on ne verra pas à Marseille cette saison.

En effet, Sky Germany annonce que Reyna va finalement rejoindre Nottingham Forest. Il va voyager aujourd’hui pour l’Angleterre afin de passer sa visite médicale. Il va être prêté six mois, avec une option d’achat comprise entre 15 et 20 millions d’euros. Un dossier mené d’une main de maître par un certain Jorge Mendes. De son côté, l’OM, qui va garder Ismaïla Sarr et Luis Henrique, est passé à autre chose.