John Textor a semé la zizanie en se servant de l’OL dans le transfert de Luiz Henrique

La nouvelle a fait parler la semaine dernière. La presse brésilienne annonçait que le Betis avait conclu la vente du milieu offensif Luiz Henrique (23 ans) à Botafogo en échange d’un chèque de 20 M€. Et c’est ce montant qui a mis la puce à l’oreille des observateurs. Jamais le club carioca n’avait dépensé une telle somme pour un joueur, son record étant les 6 M€ déboursés en 2022 pour Patrick de Paula.

Habitué à utiliser le réseau Eagle pour recruter un joueur via l’un de ses clubs pour l’envoyer dans un autre (cf le dossier Nuamah), Textor a-t-il voulu appliquer la même stratégie et se servir d’un de ses clubs pour aider O Glorioso ? C’est en tout cas le scénario auquel beaucoup ont pensé quand les médias locaux ont ajouté que le plan était d’envoyer Luiz Henrique à court ou moyen terme à l’OL. Depuis, cette tendance a été confirmée par Globoesporte ce week-end. Texto aurait dit aux journalistes brésiliens que l’affaire était bouclée, alors que ce n’est pas encore le cas. Le boss d’Eagle aurait négocié personnellement avec le Betis ainsi qu’avec le joueur, mais l’Américain a mené les tractations avec la casquette de patron de l’OL.

Textor s’est bien servi de l’OL…

Il s’est donc entendu avec le club andalou sur les bases d’un transfert à 16 M€ fixes + 4 M€ de bonus facilement réalisable. Et au joueur, Textor lui a dit qu’il était recruté par les Gones, mais prêté dans la foulée à Botafogo avec l’assurance de joueur bientôt sous le maillot rhodanien, dans six mois ou un an. Un deal auquel ont adhéré le Betis et le milieu offensif brésilien. Les Verdiblancos avaient l’assurance de toucher un beau chèque et le joueur était assuré de revenir en Europe après un court retour au pays. Cependant, au moment de conclure l’affaire, John Textor a fait des siennes.

Ce dernier a tenté de changer les termes de la négociation en annonçant que c’était finalement Botafogo qui allait prendre en charge le transfert et plus l’OL. Pour le Betis, pas de problème. Que ce soit Lyon ou le club brésilien, les Andalous étaient sûrs de toucher les 20 M€. En revanche, ce changement de dernière minute n’a pas plu du tout à Luiz Henrique. Le Brésilien y a vu une manoeuvre douteuse qui ne lui garantissait plus un retour en Europe. Face à ces révélations, Textor est sorti du silence hier sur son compte X pour démentir. «Du faux journalisme fait par des gens qui n’étaient pas assis dans sa cuisine. Cela a toujours été proposé comme une signature pour Botafogo, avec un parcours chez Eagle… Luiz est un bon jeune homme, et nous lui avons laissé le temps de prendre une grande décision pour sa famille.» Mais Globoesporte confirme et a même ajouté dans un podcast que si Botafogo règle le transfert, il y aura une clause rendant obligatoire le départ de Luiz Henrique à l’OL. Mais personne ne sait quand.