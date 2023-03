Monaco : l’insatiable Wissam Ben Yedder affole les compteurs !

La suite après cette publicité

Hormis peut-être Karim Benzema et bien évidemment Kylian Mbappé, rares sont les attaquants français à avoir réussi à être régulier durant la dernière décennie au niveau du nombre de buts. C’est pourtant le cas de Wissam Ben Yedder qui enfile les buts comme les perles depuis plus de dix ans sous les couleurs du TFC, du Séville FC et depuis 4 saisons avec l’AS Monaco. Avec 236 buts en 469 matches en club WBY est un buteur hors pair, l’un des meilleurs qu’a connu la France durant ses 30 dernières années. C’est simple, l’attaquant international français peut se targuer d’avoir le 4e meilleur bilan avec 180 buts derrière Karim Benzema (273 buts), Thierry Henry (233 buts) ou David Trezeguet (187 buts).

Un sens du but aiguisé qui n’a pas toujours fait l’unanimité à Monaco tant Philippe Clément ne l’utilise pas toujours autant qu’il le devrait. Cette utilisation jugée optimale par le coach belge a pourtant une vertue, celle de permettre à Wissam Ben Yedder d’être aujourd’hui le 3e meilleur buteur de la saison 2023-23 sur les grands championnats au niveau du ratio temps de jeu/but. Avec un but toutes les 98 minutes, il se trouve juste derrière les monstres Erling Haaland (Man.City, décisif toutes les 80 minutes) et Kylian Mbappé (PSG, décisif toutes les 81 minutes).

À lire

Vidéo : les Twittos se battent pour avoir Ben Yedder dans leur équipe après son doublé

Une année 2023 partie sur des standards très élevés !

Le serial buteur de 32 ans, actuel 2e meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, n’en finit d’ailleurs plus de battre les records. S’il peut se targuer d’être devenu le premier joueur de l’AS Monaco à enchaîner 4 saisons à plus de 15 buts en Ligue 1, WBY est le deuxième joueur le plus décisif de 2023 avec 11 buts en 11 matches, juste derrière Marcus Rashford (MU) et à égalité avec Victor Osimhen (Naples). C’est donc peu de dire que l’AS Monaco aura bien besoin d’un Wissam Ben Yedder à bloc pour terminer la saison sur le podium de la Ligue 1, objectif avoué du club de la Principauté.

La suite après cette publicité

👏⚽️ @WissBenYedder est le premier joueur de l'histoire de l'@AS_Monaco à inscrire au moins 15 buts lors de 4 saisons consécutives !



📌 Le classement complet 👉 https://t.co/E9bbLGMkP6 pic.twitter.com/lfHuqngQLl — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 6, 2023

Si le début d’année 2023 était pour le moins brillant avec une remontée spectaculaire en L1 et une victoire de prestige sur le PSG grâce à un grand… Ben Yedder, le club de la Principauté est un peu dans le dur depuis 3 matches malgré 3 buts encore de son buteur international tricolore de 32 ans. Ce dernier entend bien emmener son club le plus haut possible avant peut-être de songer à un départ. Pour rappel, le numéro 10 de l’ASM est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club monégasque.