Dele Alli a participé à son premier entraînement avec Côme

Depuis plusieurs années, Dele Alli a perdu le fil de son début de carrière prometteur. Alors qu’il escortait de grands espoirs avec lui lors de ses premières saisons à Tottenham, le milieu offensif a été miné par des blessures et des traumatismes psychologiques qui sont ressurgi. Dès lors, ses passages à Everton et Besiktas auront été de vrais flops et le joueur de 28 ans se retrouve aujourd’hui à Côme.

Avec la formation de Serie A, Alli cherchera à se relancer sous les ordres de Cesc Fabregas, enclin à relancer son ancien adversaire sur les pelouses de Premier League. Pour parfaire ce retour au haut niveau, l’international anglais va devoir se remettre au point physiquement. Absent depuis plus d’un an et demi, l’ancien du MK Dons s’est entraîné individuellement depuis le 26 décembre mais il a pris part à son premier entraînement collectif ce dimanche comme l’a expliqué Sky Italia. Une bonne nouvelle pour Dele Alli et Côme.