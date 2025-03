Brésil : Neymar abattu après son forfait en sélection

De retour à la surprise générale dans la liste brésilienne pour les matches de qualifications à la Coupe du monde 2026, Neymar a dû déclarer forfait à la suite d’une blessure qui l’avait déjà privé de la dernière rencontre de Santos. Un an et demi après, il ne fera donc pas son grand retour au sein de la Selecao. Un crève coeur pour l’ancien joueur du PSG, qui rêvait de son retour avec le Brésil depuis sa signature à Santos.

La suite après cette publicité

«Nous avons eu de longues conversations et tout le monde est au courant de mon désir de revenir, mais nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il est mieux de ne prendre aucun risque et de se préparer de la meilleure manière possible pour éradiquer cette blessure», a déclaré la star brésilienne sur Instagram pour justifier son forfait. Le Brésil défiera la Colombie et l’Argentine dans deux rencontres capitales dans la course à la qualification pour le prochain mondial.