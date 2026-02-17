Ligue des Champions : le Real Madrid remporte le premier round contre Benfica dans un contexte très tendu

Le Real Madrid va mieux. Mais le nouveau leader de la Liga sait aussi qu’une grosse partie de sa saison se joue sur cette double confrontation de barrages de Ligue des Champions face à Benfica. Une élimination si tôt serait synonyme d’échec cuisant et de saison ratée, quels que soient les résultats ensuite obtenus en championnat. En face, un sacré client, qui a d’ailleurs battu les Merengues le 28 janvier dernier lors de la dernière journée des poules avec ce fameux but de Trubin. Une défaite qui a sorti le Real Madrid du top 8. Pour ce match finalement remporté 1-0, Alvaro Arbeloa récupérait Kylian Mbappé, absent contre la Real Sociedad ce week-end à cause de quelques pépins au genou, et le tacticien madrilène misait sur un 4-4-2 avec Vinicius Jr et le Français en pointe, et un quatuor du milieu composé de Arda Güler, Valverde, Tchouameni et Camavinga. José Mourinho, pour ses retrouvailles avec le Real Madrid, misait aussi sur du classique avec la menace Vangelis Pavlidis en pointe, bien épaulée par Prestianni, Rafa Silva et Schjelderup.

La suite après cette publicité

Très vite, le Real Madrid mettait le pied sur le ballon et affichait un visage plus qu’offensif, n’ayant clairement pas l’intention de revivre le match d’il y a 3 semaines. Après plusieurs approximations, pas franchement gênés par Benfica dans leurs offensives, les Merengues voyaient le cuir frôler le poteau droit sur ce tir en pivot de Vinicius Jr dans la surface (19e). Mais les Lisboètes avaient des atouts, et Aursnes obligeait Courtois à sortir une superbe parade sur cette frappe puissante depuis l’extérieur de la surface (23e). Par moments, c’était assez décousu, avec deux équipes très tournées vers l’attaque et qui laissaient des espaces derrière. Côté merengue, il fallait signaler que les joueurs changeaient de positionnement assez souvent à l’image de Vinicius Jr et de Mbappé qui permutaient en permanence, alors que Güler avait une liberté totale de mouvement dans la moitié adverse. Le Turc était d’ailleurs très dangereux entre les lignes, mais peu à peu, Benfica commençait à se replier derrière. De quoi neutraliser des Madrilènes volontaires, mais maladroits sur les rares opportunités intéressantes, comme ce centre puissant de Trent Alexander-Arnold que Mbappé ne parvenait pas à reprendre (38e).

Masterclass de Vinicius Jr

Le Bondynois était à deux doigts d’ouvrir le score avant la pause. Après une superbe talonnade de Vinicius Jr, KM10 décochait une frappe puissante qui passait juste au-dessus de la barre, effleurant même le montant (43e). Une minute plus tard seulement, après un caviar de Camavinga, Mbappé butait sur Trubin (44e). Un temps fort sur lequel les Madrilènes n’ont pas réussi à capitaliser, et Vinicius avait lui aussi une belle situation, avec une frappe contrée par Araujo (44e). Trubin sortait ensuite une superbe intervention pour empêcher le but de Güler sur un tir très bien placé du Turc (45e). Benfica a donc eu très chaud sur cette fin de premier acte, et c’est donc sur un 0-0 assez inespéré pour les locaux que les deux formations rentraient au vestiaire. Et dès le retour des vestiaires, alors que Benfica donnait l’impression de vouloir attaquer, Vinicius Jr climatisait Da Luz. Le Brésilien prenait le ballon côté gauche, repiquait, et plaçait un superbe ballon lucarne opposée (0-1, 49e). Dans la foulée de la célébration, le match était interrompu pendant un bon moment suite à des insultes racistes de Prestianni à Vinicius Jr. Le Brésilien est devenu fou après avoir été interpellé par l’Argentin, qui l’aurait traité de sing,e et il est allé chercher François Letexier qui a lancé le protocole racisme utilisé dans ces cas.

La suite après cette publicité

La partie reprenait sur un rythme assez haché, même si Schjelderup forçait Courtois à sortir une belle main (68e). Benfica commençait à montrer un peu de mordant devant, alors que Vinicius Jr, sifflé à chaque ballon touché par le public de Benfica, obligeait Trubin à se coucher assez vite pour capter le ballon (70e). Le Brésilien continuait à faire des différences dans les derniers mètres, et rendait une superbe copie, contrairement à un Mbappé assez effacé et sûrement handicapé par son genou. Déchaîné, Vini décochait une nouvelle frappe sortie par Trubin (79e). Plutôt à l’aise, discipliné et sérieux, le Real Madrid gérait plutôt bien son avance malgré quelques transitions portugaises dangereuses, mettant en évidence des problèmes défensifs côté madrilène, même s’ils n’auront pas eu de conséquence. Il fallait aussi noter l’expulsion de José Mourinho (85e), alors que Sidny Cabral, sur un coup franc dévié par le mur, n’était pas loin de l’égalisation (87e). Benfica poussait sur la fin et Rüdiger sortait un centre dangereux devant les cages (90e). Mais le Real Madrid a tenu, et les hommes d’Alvaro Arbeloa n’auront qu’à défendre leur avantage lors du retour au Bernabéu mercredi prochain.