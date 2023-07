JT Foot Mercato : la MLS va continuer à concurrencer l’Arabie saoudite !

La MLS veut avoir son mot à dire sur le mercato

La suite après cette publicité

Les clubs saoudiens sont en train de réaliser un mercato de feu, mais on oublie trop vite la MLS, qui est toujours un endroit privilégié par les joueurs en quête d’un dernier défi. L’Inter Miami, propriété de David Beckham, a déjà réalisé deux excellents coups sur le marché des transferts. Déjà, la franchise de MLS s’est offert les services de Lionel Messi, qui était pourtant courtisé par Al Hilal. Aux Etats-Unis, le champion du Monde va toucher entre 50 et 60 millions de dollars par an. Il a très vite été rejoint par son ami Sergio Busquets. C’est un grand saut dans le vide pour l’Espagnol car c’est le premier transfert de sa vie, lui qui n’a toujours connu que Barcelone. Maintenant, après Messi et Busquets, l’Inter Miami veut continuer à construire un nouveau FC Barcelone en recrutant Jordi Alba. Ce dernier est libre de tout contrat et a reçu des offres venues d’Europe, d’Arabie saoudite et surtout une proposition de contrat de Miami d’après Marca. Sergio Ramos aussi pourrait bien atterrir en MLS, encore une fois c’est l’Inter Miami qui est intéressé. Désireux de trouver un nouveau point de chute, l’ex-Parisien est en négociations très avancées avec la franchise selon les informations de Sport. Il aurait refusé des propositions venues d’Arabie saoudite. Relevo assure ce jeudi que l’Inter Miami souhaite mettre la main sur Eden Hazard ! Comme expliqué, l’Arabie saoudite avait tâté le terrain, sans succès. Le Belge libre de tout contrat étudie ses options, dont celle de raccrocher les crampons. Il pourrait également rebondir au RWD Molenbeek, où évolue son frère Kylian.

Le PSG a reçu une offre folle pour Mbappé et enchaîne les recrues

Le PSG a lancé un ultimatum à Mbappé, soit tu restes soit tu pars. Le Real Madrid va sûrement surveiller tout ça, par contre Liverpool veut passer à l’action avant les Merengues et tout rafler ! Selon El Chiringuito, Liverpool a déjà formulé une offre à hauteur de 200 M€ pour l’attaquant français. Non qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les Reds partent avec plusieurs longueurs de retard sur le Real Madrid, mais le PSG pourrait être satisfait par un départ de KM7 à Liverpool, car ce n’est pas un concurrent en LDC. En plus, contrairement au Real, le club de Jürgen Klopp s’est aligné sur les 200 millions demandés par Paris. Milan Škriniar est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 27 ans a ainsi paraphé un bail de 5 saisons avec le Champion de France. Comme nous vous l’avions dévoilé en exclusivité à plusieurs reprises sur notre site, il n’y avait que deux options pour le joueur : prolonger à l’Inter ou rejoindre la capitale française. N’ayant pas réussi à s’entendre sur les contours d’un nouveau contrat avec les Lombards, c’est donc à Paris qu’il poursuivra sa carrière. Et quelques heures plus tard, le PSG a annoncé l’arrivée de Marco Asensio ! Libre de tout contrat, l’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026.

À lire

PSG : Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé

Les officiels du jour

Ángel Di María fait son grand retour au Benfica ! Arrivé en Europe en 2007 en provenance de Rosario Central, l’Argentin avait débuté son aventure européenne du côté de Benfica. Maintenant, El Fideo retrouve les Aguias avec une tonne de trophées, et surtout le statut de champion du Monde. «Bon retour, Di María», peut-on lire dans un communiqué du club portugais. Ludovic Blas quitte le FC Nantes pour rejoindre le Stade Rennais. Le percutant milieu de terrain âgé de 25 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club rival des Canaris. Au passage, le SRFC a annoncé hier l’arrivée du Troyen Gauthier Gallon. Le portier a signé un contrat de 3 ans. Toujours en Ligue 1, le jeune latéral droit portugais de 20 ans, Tiago Santos débarque à Lille. L’ancien joueur d’Estoril s’est engagé avec les Nordistes jusqu’en 2028. Du côté de la Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont présenté leur seconde recrue de l’été. Après Gaëtan Weissbeck, c’est Žan Vipotnik qui signe chez les Marine et Blanc pour 5 saisons. L’attaquant slovène débarque en provenance de Maribor. Après quatre saisons du côté de Cologne, Ellyes Skhiri est parti libre. À la recherche d’un nouveau défi, il vient de trouver son bonheur du côté de l’Eintracht Francfort. Le club allemand lui a proposé un contrat de trois ans jusqu’en juin 2026 avec une année en option. Après avoir annoncé son départ de Chelsea en début d’après-midi, le défenseur polyvalent espagnol Cesar Azpilicueta retrouve le championnat espagnol puisqu’il rejoint l’Atlético de Madrid. L’ancien de l’Olympique de Marseille s’engage avec les Colchoneros, troisièmes de Liga la saison passée, pour une petite année. Le Real Madrid s’offre la sensation turque de Fenerbahçe, Arda Güler (18 ans). La Casa Blanca a déboursé 17,5 M€, soit le montant de la clause libératoire. Le milieu offensif a paraphé un contrat de 6 ans.