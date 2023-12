Lazio, LdC : Maurizio Sarri veut se frotter au Barça !

D’ores et déjà qualifiée pour le tour suivant après sa victoire face au Celtic Glasgow lors de la journée précédente, la Lazio de Rome a échoué dans sa quête à la première place en s’inclinant sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (0-2) en Ligue des champions. Cette défaite en terre madrilène relègue les hommes de Maurizio Sarri au second rang du groupe E et condamne ces derniers à affronter un gros poisson à l’occasion des huitièmes de finale de la C1. Malgré tout, le coach des Biancocelesti est prêt à relever le défi.

En marge de connaître l’identité de son futur adversaire, l’entraîneur italien a affiché sa préférence et espère tomber sur le FC Barcelone. «À ce stade de la compétition, étant donné que le Barça est la seule grande équipe qui me manque dans ma carrière, on espère jouer contre Barcelone. Je suis déçu qu’ils jouent dans un autre stade cette saison, mais c’est un adversaire qui manque à mon parcours et j’irais volontiers», a indiqué le technicien transalpin devant la presse.