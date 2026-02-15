Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : Arbeloa encense Vinicius Jr

Par Allan Brevi
1 min.
vinicius @Maxppp
Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Auteur d’un doublé et omniprésent offensivement, Vinícius Jr a été le grand artisan du succès madrilène face à la Real Sociedad. Très actif en l’absence de Kylian Mbappé au coup d’envoi, l’ailier brésilien a porté le Real sur ses épaules, provoquant un penalty avant d’en transformer deux pour plier la rencontre. Percutant, inspiré et décisif dans les moments clés, il a confirmé son rôle central dans l’animation offensive des Merengues, guidant les siens vers une victoire nette (4-1) et la première place provisoire en Liga.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Alvaro Arbeloa n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour son numéro 7. Le technicien espagnol a salué l’impact et la constance du Brésilien depuis son arrivée sur le banc madrilène : « je vois un grand Vini depuis le premier jour. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un d’incroyable, j’ai de la chance de l’avoir. » Un hommage fort qui illustre l’importance prise par "Vini" dans le projet madrilène sous Arbeloa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier