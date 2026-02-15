Real Madrid : Arbeloa encense Vinicius Jr

Auteur d’un doublé et omniprésent offensivement, Vinícius Jr a été le grand artisan du succès madrilène face à la Real Sociedad. Très actif en l’absence de Kylian Mbappé au coup d’envoi, l’ailier brésilien a porté le Real sur ses épaules, provoquant un penalty avant d’en transformer deux pour plier la rencontre. Percutant, inspiré et décisif dans les moments clés, il a confirmé son rôle central dans l’animation offensive des Merengues, guidant les siens vers une victoire nette (4-1) et la première place provisoire en Liga.

En conférence de presse, Alvaro Arbeloa n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour son numéro 7. Le technicien espagnol a salué l’impact et la constance du Brésilien depuis son arrivée sur le banc madrilène : « je vois un grand Vini depuis le premier jour. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un d’incroyable, j’ai de la chance de l’avoir. » Un hommage fort qui illustre l’importance prise par "Vini" dans le projet madrilène sous Arbeloa.