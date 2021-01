L'appel du pied de Mesut Özil au Fenerbahçe

Ce n’est un secret pour personne, les jours de Mesut Özil à Arsenal sont comptés. Indésirable chez les Gunners où il n’a pas joué un seul match cette saison, l’ex-international allemand est toujours plus proche de s’engager du côté de Fenerbahçe. Ces derniers jours, l’ancien du Real Madrid est annoncé avec insistance en Turquie. Un transfert vers Fenerbahçe qui ne dépendait que du salaire il y a quelques jours et qui semble encore plus proche du dénouement aujourd'hui comme révélé par Ali Yıldırım Koç, le président du club au micro de Canal+.

« Pour Ozil, ce que je peux dire, c'est que nous sommes plus proches qu'avant ». Une révélation qui devrait enchanter la star allemande qui ne cesse de clamer son amour pour le club sur son compte Twitter notamment. « J'ai grandi en Allemagne en tant que fan de Fenerbahçe. Tout Allemand-Turc soutient une équipe turque lorsqu'il grandit en Allemagne. Fenerbahce, c’est comme le Real Madrid en Espagne, c'est le plus grand club du pays. (…) Si j'allais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe » a-t-il insisté. Dans une série de questions-réponses, le joueur de 33 ans a aussi fait part de son envie d’un jour jouer en MLS.