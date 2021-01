Arsenal : Özil prêt à aider le club pour faciliter son départ ?

Alors qu’il est annoncé avec insistance du côté de Fenerbahçe, Mesut Özil pourrait bien aider Arsenal dans son transfert. L’international Allemand qui souhaite partir dès ce mercato serait prêt à étaler le versement de son salaire sur trois ans.

Selon les informations de The Sun, Mesut Özil accepterait de laisser plus de temps aux Gunners pour lui verser ses 389 000 euros par semaine des 6 prochains mois. Le club et le joueur se seraient mis d’accord sur un montant de 75 000 euros par semaine étalée sur trois ans. Un accord qui arrangerait les affaires du club de Londres qui ne serait plus obligé de verser les quelque 10 millions d’euros jusqu’à juin même si cela voudrait dire qu’Özil resterait sur la masse salariale du club pendant encore deux ans et demi.