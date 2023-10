JT Foot Mercato : les scandales du Ballon d’Or 2023

Les scandales du Ballon d’Or 2023

Au théâtre du Châtelet, à Paris hier, Lionel Messi s’est vu remettre son 8ème Ballon d’Or, un chiffre tout simplement irréel. Mais contrairement à l’année dernière où le triomphe de Karim Benzema avait été unanimement salué par la planète foot, cette nouvelle victoire de la Pulga fait couler beaucoup d’encre. Une récompense logique pour certains qui estiment que le footballeur de 36 ans l’a bien mérité à la suite de son sacre au Mondial 2022 avec l’Argentine. Pour d’autres, le sacre revenait à Erling Haaland et sa saison stratosphérique avec Manchester City. Au pays, la presse norvégienne crie au scandale. «Chez les hommes, depuis le début, il est totalement impensable qu’un Norvégien puisse un jour le recevoir ou participer aux discussions pour le faire. Nous en avions désormais deux (Haaland et Odegaard) parmi les 30 finalistes. L’un d’eux aurait dû gagner à mon avis», écrit le média local Aftenposten. En Espagne, pays d’adoption de Messi, ce sacre fait aussi beaucoup parler. Le média AS a publié un sondage avec la question suivante : «est-ce juste que Lionel Messi remporte le Ballon d’Or ?» Et les résultats sont sans appel. Sur plus de 16 000 personnes, 86% estiment qu’il ne le mérite pas. Le sacre de Leo Messi a aussi fait réagir son éternel rival Cristiano Ronaldo. Journaliste pour AS Télévision, Tomas Roncero a analysé la soirée pour le média espagnol. «Salut les amis, ce que nous savions est devenu une réalité. Messi allait encore recevoir le Ballon d’Or. Félicitations Leo, félicitations champion», a-t-il notamment déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. Et bien le Portugais s’est fendu de quatre émojis «mort de rire». Sûrement une manière de montrer son opposition au propos du journaliste espagnol.

Deschamps pense à Zaïre-Emery

Après avoir vécu une semaine folle avec le PSG, WZE se retrouve associé aux Bleus. Alors qu’il impressionne avec les Bleuets de Thierry Henry, le Titi du PSG postule clairement pour le niveau supérieur, à l’heure où Aurélien Tchouaméni sera écarté pour plusieurs semaines. Interrogé par la chaîne L’Équipe lors de son arrivée au théâtre du Châtelet où la cérémonie du Ballon d’Or 2023 avait lieu, Didier Deschamps a évoqué son cas. «Pas forcément, sa possible présence n’est pas liée au forfait d’Aurélien mais si Aurélien a une grande place avec les Bleus, sa présence n’est pas liée à ce forfait», a cependant déclaré l’ancien milieu de terrain de l’OM avant de dire tout le bien qu’il pensait du jeune Parisien. «Si je l’apprécie ? Oui, je l’ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde, avec son jeune âge, il fait preuve de maturité, il est Français, donc il est sélectionnable». Clairement, la porte est plus qu’entrouverte pour le crack de 17 ans. Pour rappel, les Bleus affronteront Gibraltar et la Grèce à la mi-novembre dans le cadre des derniers matchs de qualification pour l’Euro 2024.

L’officiel du jour

Le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat de Vinicius Jr ! Le Brésilien est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’en 2027. La direction madrilène a décidé non seulement de prolonger le contrat de Vinicius Jr, mais également de le revaloriser. Avant cette prolongation, l’international auriverde était l’un des joueurs les moins bien payés du groupe professionnel avec un salaire annuel de 3 millions d’euros. N’ayant pas demandé d’augmentation depuis son premier bail signé à ses 16 ans, ce renouvellement concrétisera alors son statut d’attaquant vedette qu’il détient aujourd’hui. Sa clause libératoire est estimée à 1 milliard d’euros.