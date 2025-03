Croatie - France : les compositions officielles

L’équipe de France affronte la Croatie à Split en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Le premier volet de cette double confrontation est d’une importance capitale pour les Bleus qui doivent prendre l’ascendant dès ce soir face à une équipe qu’ils connaissent parfaitement. En face, les Croates sont en manque de confiance, ils n’ont plus goûté à la victoire depuis trois matchs. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Didier Deschamps opte sans surprise pour un 4-3-3. Maignan dans le but, Koundé et Digne sur les côtés de la défense, Saliba et Konaté forment la charnière. Un milieu où l’on retrouve Tchouameni, Rabiot et Guendouzi. Enfin pour l’attaque, Dembélé occupera l’axe, Mbappé et Kolo Muani seront sur les ailes. Côté Croatie, Zlatko Dalic aligne un 4-2-3-1. Il faudra notamment se méfier de Kovacic et Modric au milieu mais aussi du très en forme Budimir à la pointe de l’attaque.

Les compositions

Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol - Modric ©, Kovacic - Kramaric, Baturina, Perisic - Budimir

France : Maignan - Koundé, Saliba, Konaté, Digne - Guendouzi, Tchouameni, Rabiot - Kolo Muani, Dembélé, Mbappé ©