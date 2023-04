Chelsea - Liverpool : les compositions officielles

C’est l’un des chocs les plus attendus en Premier League. Pourtant, ni Chelsea, ni Liverpool n’occupe le top 5 cette saison (11e et 8e). Les deux mastodontes d’Angleterre vivent une saison délicate avec des résultats bien en-dessous des attentes. Les Blues, déjà défaits dix fois en 28 matches de championnat, ont même remercié leur entraîneur Graham Potter, le deuxième de la saison, dimanche après la défaite contre Aston Villa (2-0). Les Reds, eux, restent sur deux défaites face à Bournemouth (1-0) et Manchester City (4-1) dans l’élite. Ce match en retard de la 8e journée de PL est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Bruno Saltor, ancien adjoint de Graham Potter et intérimaire sur le banc de Chelsea, a confié en conférence de presse qu’il comptait donner suite au travail du technicien anglais débarqué. Les Blues débutent donc en 3-5-2 avec le retour de Wesley Fofana dans la défense à trois et Kanté-Enzo-Kovacic dans le cœur du jeu. Joao Félix est accompagné de Havertz devant. Jürgen Klopp, lui, a promis de procéder à quelques changements après la déconvenue contre Manchester City. Tsimikas et Gomez sont titularisés aux postes de latéraux tandis que Jota-Firmino-Darwin composent le trio d’attaque. Malade, Van Dijk est le grand absent de dernière minute.

À lire

But refusé à Reece James, Chelsea et Liverpool toujours dos à dos !

Les compositions d’équipes :

Chelsea : Kepa - Fofana, Koulibaly, Cucurella - James, Enzo, Kanté, Kovacic, Chilwell - Havertz, João Félix

Liverpool : Alisson - Gomez, Konaté, Matip, Tsimikas - Henderson, Fabinho, Jones - Darwin, Firmino, Jota