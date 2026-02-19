Le Real Madrid plante un nouveau couteau dans le dos de l’Atlético de Madrid

Le cessez-le-feu est bel et bien terminé. Ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois, les tensions entre les principaux clubs espagnols se sont ravivées. S’ils avaient mis leurs différends de côté pour travailler ensemble sur certains projets, comme la Super League Européenne, les cadors du championnat espagnols sont désormais en pleine guerre. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont ainsi en plein conflit, après des années où Laporta et Pérez avaient enterré la hache de guerre. Le club catalan a aussi une relation tendue avec l’Atlético de Madrid, qui est lui-même en guerre avec les Merengues…

Une animosité symbolisée par la rupture du pacte de non-agression qui existait pendant longtemps entre les deux clubs, qui s’étaient mis d’accord pour ne pas se voler des joueurs, principalement dans les catégories de jeunes mais pas que. Un accord tacite qui stipulait donc que le Real Madrid ne pouvait pas aller piocher à l’Atlético, et vice-versa. En 2017, les Blancos sont allés chercher Theo Hernandez chez les Colchoneros, brisant ce pacte et suscitant un certain agacement côté rojiblanco, même s’il s’agissait d’un joueur de l’équipe première et non d’un jeune de l’académie. En 2022, le pacte a officiellement été brisé par le Real, qui est allé piocher Jesus Fortea, qu’on a déjà vu avec l’équipe première merengue depuis, chez son voisin.

Un accord qui n’existe plus

Et comme l’indiquent divers médias madrilènes, comme Marca, le Real Madrid va infliger un nouveau coup dur à l’Atlético. Aimar García, défenseur central de 18 ans, va ainsi rejoindre Valdebebas au terme de son contrat en juin, préférant signer chez les Merengues que prolonger à l’Atleti. Une terrible nouvelle, puisqu’il faisait partie des joueurs les plus prometteurs du club, au point où il avait déjà été appelé par Diego Simeone pour s’entraîner avec l’équipe première. L’Argentin avait été séduit par le physique imposant du joueur, qui mesure 1m92.

Il avait aussi tapé dans l’œil d’Alvaro Arbeloa, entraîneur de l’équipe A de la Casa Blanca mais surtout ancien coach des U19 merengues qui avait pu le voir à l’œuvre en UEFA Youth League notamment. Même si ce fameux pacte n’est plus d’actualité, cette opération est tout de même présentée comme une nouvelle déclaration de guerre des Merengues aux Colchoneros, et nul doute que dans les prochains mois, ces derniers tenteront de se venger. Il faut dire que du côté du Metropolitano, on est déjà très agacé par les agissements du frère ennemi et ce dossier pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Vous l’aurez compris, l’ambiance risque d’être plus tendue que jamais du côté de la capitale…