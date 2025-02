Zinedine Zidane de retour à Marseille

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane (52 ans) attend qu’une bonne opportunité s’offre à lui. Celle-ci pourrait d’ailleurs arriver en 2026 lorsque Didier Deschamps quittera les Bleus. En attendant, Zizou continue de multiplier les projets et de profiter de ses proches. Depuis hier, l’ancien numéro 10 est d’ailleurs à Marseille.

France Bleu Provence révèle qu’il a fait son retour dans la cité de la Castellane, où il a grandi. En effet, il a été invité pour le tournoi Impulstar, organisé par Universe Football et son cousin, Ryad Zidane. L’ancien joueur de la Juventus a été accueilli par des cris de joie et des applaudissements. Disponible, Zizou a pris la pose et signé des autographes avec le sourire.