OM : les propos déroutants de Roberto De Zerbi sur la rumeur Ismaël Bennacer !

Ses premiers pas sur le banc de l’OM ont été scrutés de près. Érigé comme l’un des meilleurs tacticiens en Europe depuis plusieurs saisons, Roberto De Zerbi a décidé de rejoindre la Canebière cet été malgré des intérêts plus ou moins prononcés de cadors européens. Une arrivée qui a forcément suscité des attentes énormes dans la cité phocéenne. Pour permettre au tacticien italien d’exprimer ses talents de technicien de la meilleure des manières, il fallait alors que la direction marseillaise offre le meilleur effectif possible à son nouvel entraîneur. Dès lors, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont allés au turbin. Directement, plusieurs noms ont été avancés.

Après Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Jeffrey De Lange, Valentin Carboni, Elye Wahi et Jonathan Rowe ont posé leurs valises à Marseille. Un recrutement XXL accompagné de plusieurs ventes qui vont permettre à RDZ d’avancer plus sereinement. Présent ce vendredi en conférence de presse lors du dernier jour du mercato, le technicien italien a affirmé qu’il était très satisfait de l’été réalisé par ses dirigeants : «je suis content de l’effectif, il faut voir ce que l’on peut encore faire. Le club a fait un gros travail. Tous les joueurs n’ont pas accepté de partir donc ce n’était pas simple de recruter. Le club a vraiment bien travaillé. J’aime être honnête, et avec les difficultés sur ce mercato, notamment sur les départs, on a bien fait. L’OM a démarré un projet. Pour bien faire, ça prend du temps et il faudra plusieurs fenêtres.»

Un effectif qu’il a su faire briller lors des premiers matches. Malgré un trou d’air coupable la semaine passée contre Reims qui leur a coûté deux points (2-2), l’OM avait été rayonnant lors de la première journée en déplacement à Brest (1-5). Des débuts rayonnants qui ont permis à certaines recrues de briller. C’est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg. Déjà indiscutable dans le milieu de terrain des pensionnaires du Vélodrome, le Danois a été encensé par De Zerbi en conférence de presse : «c’est une valeur ajoutée pour l’équipe. Il amène de l’expérience et ses qualités. Kondogbia a aussi de la personnalité. On a besoin de ça et de la part de tous les joueurs.» L’ancien de Southampton et de Tottenham pourrait d’ailleurs être accompagné dans l’entrejeu par un autre joueur avec beaucoup de personnalité : Ismaël Bennacer. Au cœur de plusieurs rumeurs l’envoyant à Marseille en ce dernier jour de mercato, l’Algérien représenterait une excellente recrue pour l’OM.

Interrogé sur cette potentielle arrivée de choix, De Zerbi n’a pas caché son admiration pour le joueur : «il faut prendre des joueurs uniquement s’ils amènent un plus. Bennacer n’est pas un joueur de l’OM donc je ne peux pas en parler mais on connaît tous ses qualités.» Pour finir, le coach transalpin a eu des propos élogieux pour Neal Maupay, dernière recrue en date de l’OM. «Je suis très content de Maupay, affirme De Zerbi. C’est un joueur de caractère qui correspond à l’OM. Je veux beaucoup de joueurs comme ça. Il a marqué en Angleterre et en France. Il sait que pour l’instant, on mise sur Wahi et qu’il est derrière lui dans la hiérarchie. Le terrain va prouver le reste. Je prends les décisions. Avec la blessure de Moumbagna, c’était un achat important.» Visiblement satisfait, Roberto De Zerbi pourrait l’être encore plus d’ici à minuit…