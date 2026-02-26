Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : Asencio sort du silence après sa blessure

Par Tom Courel
1 min.
Raúl Asencio @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Plus de peur que de mal pour le défenseur central du Real Madrid. Sorti en cours de match lors de la victoire des Merengues face à Benfica hier en Ligue des Champions (2-1), Raul Asencio a suscité une vive inquiétude chez les supporters de la capitale espagnole. L’arrière de 23 ans a dû céder sa place après s’être plaint d’une douleur musculaire, contraignant le staff à procéder à un changement à la 77e minute. Une sortie prématurée qui a brièvement assombri une soirée pourtant joyeuse avec la qualification en 8es de finales.

El Chiringuito TV
🙏 MENSAJE TRANQUILIZADOR DE ASENCIO:

🤍 "Gracias por todos los mensajes de ánimo! Ha sido solo un susto!!".

👏 ¡Nos alegramos mucho, crack!
Après la rencontre, le joueur espagnol a donc voulu rassurer les supporters sur son compte Instagram. « Merci pour tous vos messages de soutien ! Ce n’était qu’une frayeur ! On est tellement contents, mon pote. Hala Madrid ! » a-t-il écrit sur son réseau social, de quoi apaiser les fans madrilènes, bousculés par plusieurs événements délicats en cette deuxième partie de saison. Pour rappel, il était suspendu lors du match aller à Lisbonne et n’avait pas pu être aligné dans le onze d’Alvaro Arbeloa.

Pub. le - MAJ le
