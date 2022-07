Amical : les premiers enseignements de l'OM d'Igor Tudor

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille jouait son premier match amical de la saison. Cette rencontre était aussi la première d'Igor Tudor sur le banc. Les Phocéens ont fait le boulot contre le club de National 2 de Marignane-Gignac-Côte-Bleu Football Club en s'imposant sur le score de 4-1. Même si ce n'est qu'un premier match amical contre une équipe plus faible et surtout avec de grandes rotations (le onze de la deuxième période était complètement différent de celui qui a débuté), on peut déjà tirer quelques petits enseignements.

Premièrement, les recrues ont plutôt été bonnes dans cette rencontre. Si Samuel Gigot a été plutôt classique et sobre en défense, c'est Isaak Touré, véritable tour de contrôle de plus de deux mètres de haut, qui a impressionné. En effet, l'ancien Havrais s'est montré parfaitement solide dans les duels les remportant tous et surtout en se projetant toujours vers l'avant. Il s'est même offert une belle occasion en première période (16e).

Un style très offensif

Autre élément observable : le style de Tudor qui sera totalement à l'opposé de celui de Jorge Sampaoli. L'année passée, l'Argentin voulait avoir la possession à tout prix, devenant même caricatural au fur et à mesure que la saison avançait. Ce mercredi soir, Tudor a montré complètement autre chose et ce qu'on peut dire, c'est que les fans qui iront à l'Orange Vélodrome cette saison ne devraient pas s'ennuyer.

En effet, le jeu est extrêmement direct et, surtout, les joueurs doivent, au-delà de jouer le plus rapidement vers l'avant, écarter sur les ailes. Ainsi, on a vu beaucoup de centres, souvent en retrait, pour mettre un élément offensif en position de frappe. C'est ainsi qu'on a pu observer Dimitri Payet allumer à tout va, sauf dans la cage.

Un pressing haute intensité à double tranchant

Défensivement, il faut dire que l'adversité n'était pas exceptionnelle, mais on s'imagine bien que dès qu'il y aura une mauvaise transition, la défense risque de se faire transpercer en deux passes. C'est d'autant plus vrai quand on voit les efforts mis au pressing des attaquants et des milieux.

C'est l'autre chose flagrante sur ce match. L'année passée, l'OM était une équipe qui pressait peu et quand elle le faisait, elle ne le faisait franchement pas de façon exceptionnelle. Là, on a vu les attaquants et les milieux presser quasiment en individuel et les défenseurs aussi défendre en avançant. C'est ce qui a participé au fait qu'on a vu beaucoup d'occasions, notamment en première période. Voici les premières choses à retenir de cette rencontre avant la prochaine rencontre, samedi, contre Norwich au Stade Parsemain, à Fos-sur-Mer.