Arsenal : David Luiz veut rester

La situation de David Luiz (33 ans) fait jaser ces derniers jours, depuis que Sky Sports a révélé que l'ex-joueur du PSG a signé un contrat d'un an (et non deux) avec Arsenallors de son arrivée en provenance de Chelsea l'été dernier. Les Gunners possédaient en fait la possibilité d'activer une option (qui a désormais expiré) pour prolonger le bail du Brésilien mais n'ont pas souhaiter le faire. L'agent du défenseur central à la chevelure bien fournie, Kia Joorabchian, a fait le point sur la situation de son protégé, qui souhaite rester dans le nord de Londres.

«Il est très heureux à Arsenal. Il a une très bonne relation avec tout le monde au club, jusqu'au propriétaire (Stan Kroenke). Il respecte tout le monde. Arsenal avait une option, qui a expiré en plein milieu de la pandémie de coronavirus. Ces situations de contrat, ces renouvellements, s'il reste ou s'il part... se régleront d'eux-mêmes lorsque nous reviendrons à une sorte de "nouvelle normalité". David va s'asseoir avec Arsenal avant que la saison redémarre (le 17 juin), va parler avec le club et ils vont décider s'il reste ou non. Cela viendra avant que la saison reprenne. Il y a de grandes chances que David Luiz soit à Arsenal la saison prochaine. Il n'y a aucune envie de départ. Son désir de revenir à Benfica ? Il n'a jamais mentionné qu'il voulait y retourner maintenant», a clarifié l'agent de David Luiz lors d'une interview accordée à Sky Sports dimanche. Reste donc à connaître l'issue des discussions entre le board des Gunners et l'ancien Parisien, qui a pris part à 32 rencontres cette saison toutes compétitions confondues.