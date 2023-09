Équipe de France, PSG : le retour en force de Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

On avait laissé Lucas Hernandez se tordant de douleur après neuf petites minutes de jeu seulement en Coupe du Monde. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit face à l’Australie, le défenseur gaucher mettait fin à son Mondial, et du même temps à sa saison et à son aventure avec le Bayern Munich. Il a fini sa convalescence et entamé son retour en Bavière, avant de finir à Paris. Cet été, le joueur de 27 ans a été transféré au PSG pour environ 45 M€. Il y avait de quoi avoir quelques incertitudes sur son état physique après une si longue absence.

Mais les premiers matchs ont rapidement en évidence son retour en forme. Profitant des absences de Kimpembe en défense centrale et de Nuno Mendes dans le couloir gauche, le natif de Marseillais s’est installé au poste de latéral, débutant les quatre premiers matchs de Ligue 1, et finissant même le dernier contre l’OL. A l’image des courses à haute intensité qu’il enchaîne (une passe décisive face à Lens), son corps semble de mieux en mieux répondre. Une progression qui n’a pas échappé à Didier Deschamps, lequel a de nouveau fait appel à lui pour les deux matchs de septembre.

À lire

Real Madrid : Dani Carvajal a cru que Kylian Mbappé allait venir cet été

Lucas Hernandez n’a jamais douté

«Je suis quelqu’un de solide mentalement, quand tu as des blessures comme ça, au début tu tombes dans un trou, tu ne vois pas la sortie. Avec l’aide de ma famille, mes amis, mon frère, mes enfants, je rebondis. Après l’opération, j’ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Mentalement je suis devenu de plus en plus solide. Ce fut une longue période, pas facile mais aujourd’hui je suis en sélection et je joue avec mon club. Quand on a des pépins comme ça, si tu n’es pas solide, c’est difficile de revenir», concède Lucas Hernandez en conférence de presse avec les Bleus.

La suite après cette publicité

Un retour qui impressionne même ses coéquipiers, à l’image d’un Aurélien Tchouaméni qui n’a jamais douté de la mentalité de guerrier du défenseur. «On se souvient tous de la blessure de Lucas, mais quand j’ai regardé le PSG et quand je l’ai vu hier, on n’a pas l’impression qu’il s’est blessé. On est content pour lui, on sait qu’il a un gros mental.» Après avoir conquis en quelques semaines seulement son nouveau club, le Marseillais de naissance devra maintenant regagner sa place en sélection puisque sa longue absence a permis à son frère, Théo, de s’imposer comme titulaire durant le Mondial. Une autre forme de challenge.