CAN 2025 : 20 joueurs menacés de suspension pour la finale

Ce mercredi se jouent les demi-finales de la CAN 2025. À 18h, le Sénégal et l’Égypte vont se disputer le premier billet pour la finale dans le Grand Stade de Tanger. Trois heures plus tard, à 21h, le Maroc tentera de se défaire du Nigeria à Rabat pour continuer à rêver d’un sacre continental à domicile. Mais attention, RMC nous rappelle que pas moins de 20 joueurs sont menacés de suspension pour une éventuelle finale en cas de carton jaune (hors carton rouge bien entendu).

Pour la première demi-finale, les Sénégalais Kalidou Koulibaly, Ismaïl Jakobs, Pape Gueye, Habib Diarra, Habib Diallo, Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye sont concernés. Mohamed El Shenawy, Ahmed Fatouh, Rami Rabia, Marwan Attia, Hamdi Fathi et Hossam Abdelmaguid le sont également côté égyptien. Dans l’autre demie, les Marocains Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi, Ismaël Saibari et les Nigérians Stanley Nwabali, Calvin Bassey, Moses Simon et Frank Onyeka sont sous la menace.