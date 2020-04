Mario Balotelli aurait pu signer à la Juventus

Passé par Manchester City, où il a inscrit 30 buts en 80 apparitions, Mario Balotelli (29 ans) est un nom dont se souviendront très longtemps les fans des Citizens. C'est en effet l'actuel attaquant de Brescia qui a servi Sergio Agüero au moment où l'Argentin a inscrit ce but historique offrant à City le titre de champion d'Angleterre dans les toutes dernières secondes du championnat d'Angleterre 2011-2012. En janvier 2013, Balotelli a quitté Manchester City pour rejoindre l'AC Milan même s'il aurait pu prendre la direction d'une autre grande écurie italienne à l'époque, comme il l'a révélé lors d'un live Instagram avec le youtubeur Er Faina.

«Après cette expérience (en Angleterre), je prenais la direction de la Juventus et j'avais accepté d'y aller. Puis Galliani (alors vice-président des Rossoneri, NDLR) et quand il m'a parlé de l'AC Milan, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. A l'époque, honnêtement, j'aurais accepté de signer à la Juve. L'AC Milan ne faisait pas une bonne saison mais j'ai pris une décision sincère avec le cœur», a lancé Mario Balotelli dans des propos rapportés par Sky Italia. Avant de conclure : «mais je dois dire que j'ai aussi l'Inter (où il a évolué entre 2006 et 2010, NDLR) dans mon cœur. Il est clair que d'un point de vue personnel, ce sont deux histoires différentes mais tout aussi spéciales pour moi».