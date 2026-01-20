FC Barcelone : le message de départ de Marc-André ter Stegen
Bloqué par Joan Garcia et Wojciech Szczesny au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a été déclassé dans la hiérarchie des gardiens. Le portier allemand de 33 ans a décidé de rejoindre le club catalan de Girona dans le cadre d’un prêt. Une décision liée à son désir de jouer pour entrevoir potentiellement la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne.
Ara mateix em venen a la memòria molts records i emocions. Durant gairebé 12 anys, aquest club, i especialment aquest vestidor, ha estat casa meva. Un lloc on he crescut com a jugador i com a persona, i on he viscut moments inoblidables.
Em sento profundament agraït i orgullós. Estimo aquest club, aquesta ciutat i aquest país. Porto dins meu un sentiment que mai no s’esvairà. El vostre suport durant tots aquests anys ha estat increïble, gràcies de tot cor.
Al vestidor: gràcies per tants anys compartits, pel dia a dia junts, les rialles, les batalles i el respecte. Us porto amb mi.
He tingut l’immens honor de portar el braçalet de capità, una cosa que duré amb mi per sempre.
Ara el meu camí continua a Catalunya, i tinc moltes ganes del que vindrà. Us desitjo tot el millor per a la resta de la temporada i espero veure-us aixecar molts més trofeus.
Fins aviat. 💙❤️
Today is my last day this season with my teammates and the staff at FC Barcelona, and I truly have mixed feelings.
So many memories and emotions are running through me right now. For nearly 12 years, this club, and especially this locker room, has been my home. A place where I’ve grown as a player and as a person, and where I’ve lived unforgettable moments.
I feel deeply grateful and proud. I love this club, this city and this region. They carry a feeling inside me that will never fade. Your support over all these years has been incredible, thank you from my heart.
To the locker room: thank you for so many years shared, for the daily life together, the laughs, the battles and the respect. I carry you with me.
I’ve had the immense honor of wearing the captain’s armband, something I will carry with me forever.
Now my journey continues in Catalunya, and I’m really looking forward to what’s ahead. I wish you all the best for the rest of the season and hope to see many more trophies lifted.
See you soon. 💙❤️
«Aujourd’hui est mon dernier jour de la saison avec mes coéquipiers et le staff du FC Barcelone, et j’éprouve des sentiments partagés. Tant de souvenirs et d’émotions me traversent. Pendant près de 12 ans, ce club, et plus particulièrement ce vestiaire, a été ma maison. Un lieu où j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et où j’ai vécu des moments inoubliables. Je suis profondément reconnaissant et fier. J’aime ce club, cette ville et cette région. Ils font partie intégrante de mon cœur et ne s’effaceront jamais. Votre soutien durant toutes ces années a été incroyable, merci du fond du cœur. Au vestiaire : merci pour toutes ces années partagées, pour le quotidien, les rires, les combats et le respect. Je vous garde précieusement. J’ai eu l’immense honneur de porter le brassard de capitaine, un honneur que je chérirai toujours. Mon aventure continue maintenant en Catalogne, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la fin de saison et j’espère voir de nombreux autres trophées soulevés. À bientôt», a-t-il déclaré dans un communiqué.
