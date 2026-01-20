FC Barcelone : le message de départ de Marc-André ter Stegen

Bloqué par Joan Garcia et Wojciech Szczesny au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a été déclassé dans la hiérarchie des gardiens. Le portier allemand de 33 ans a décidé de rejoindre le club catalan de Girona dans le cadre d’un prêt. Une décision liée à son désir de jouer pour entrevoir potentiellement la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne.

«Aujourd’hui est mon dernier jour de la saison avec mes coéquipiers et le staff du FC Barcelone, et j’éprouve des sentiments partagés. Tant de souvenirs et d’émotions me traversent. Pendant près de 12 ans, ce club, et plus particulièrement ce vestiaire, a été ma maison. Un lieu où j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne, et où j’ai vécu des moments inoubliables. Je suis profondément reconnaissant et fier. J’aime ce club, cette ville et cette région. Ils font partie intégrante de mon cœur et ne s’effaceront jamais. Votre soutien durant toutes ces années a été incroyable, merci du fond du cœur. Au vestiaire : merci pour toutes ces années partagées, pour le quotidien, les rires, les combats et le respect. Je vous garde précieusement. J’ai eu l’immense honneur de porter le brassard de capitaine, un honneur que je chérirai toujours. Mon aventure continue maintenant en Catalogne, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la fin de saison et j’espère voir de nombreux autres trophées soulevés. À bientôt», a-t-il déclaré dans un communiqué.