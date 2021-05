Marquinhos, l'autre atout offensif du Paris SG

La suite après cette publicité

Le vertige ? Très peu pour lui. Marquinhos (26 ans) n'a pas peur de l'altitude. C'est d'ailleurs dans les airs que le Brésilien s'est encore une fois élevé au-dessus de la meute, ce samedi après-midi, sur un corner botté par Neymar, pour inscrire le deuxième but du Paris SG contre le RC Lens (2-1, 35e journée de Ligue 1). Les sommets, le capitaine parisien adore décidément ça.

Mercredi dernier, face à Manchester City (1-2, demi-finale aller de Ligue des Champions), il avait déjà fait mouche, de la tête, sur un corner d'Angel Di Maria, pour ouvrir le score. Et rappelez-vous, même s'il avait quitté ses partenaires à la demi-heure de jeu, pour une blessure aux adducteurs, sur la pelouse du Bayern Munich à l'aller en quart de finale (2-3), l'Auriverde avait pesé dans la double confrontation face aux Bavarois grâce à un magnifique but de renard des surfaces.

Sacrées stats offensives

Le défenseur central a donc marqué à chacune de ses trois dernières apparitions sous le maillot parisien. Une réussite digne des plus grands attaquants qui rappelle l'importance du Paulista pour les Rouge-et-Bleu. «Marquinhos montre un grand pouvoir offensif. Il a un très bon timing, il croit et travaille en croyant que le ballon va arriver dans sa zone et qu'il va marquer. Il est très bon derrière comme devant. Il a un gros potentiel offensif», a souligné Mauricio Pochettino en conférence d'après-match ce week-end. L'Argentin espère que son n° 5 étendra sa série sur la pelouse de Manchester City mardi en demi-finale retour de Ligue des Champions).

Et il a de quoi fonder de sérieux espoirs. Lors de la dernière visite parisienne à Manchester, sur la pelouse d'Old Trafford en décembre 2020, Marqui avait marqué, encore suite à un coup de pied arrêté, face à United (1-3, 5e journée de C1). Et puis, souvenez-vous l'été dernier, c'est lui qui avait donné des ailes aux Parisiens lors du Final 8 à Lisbonne, en égalisant en quarts dans les derniers instants contre l'Atalanta (2-1) puis en mettant les siens sur le chemin du succès en demi-finale face au RB Leipzig, de la tête, sur un coup franc de Di Maria, déjà (3-0). Pourvu que ça dure.