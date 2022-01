Maroc : deux joueurs testés positifs à la Covid avant l'Egypte

Dans quelques heures, le Maroc de Vahid Halilhodzic affrontera l'Egypte de Carlos Quieroz pour le troisième quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun au stade Ahmadou Ahodjo de la capitale Yaoundé, match prévu à 16 heures et à suivre sur notre live commenté. Les Lions de l'Atlas auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite en quarts de la CAN 2017 au Gabon aux dépens des Pharaons avec un but en toute fin de match.

Néanmoins, le sélectionneur du Maroc devra faire son groupe sans deux cas positifs au Covid-19. D'après les informations de l'agence de presse marocaine MAP, le latéral gauche Souffian El Karouani et le gardien de but Munir El Kajoui seront absents après avoir été testés samedi soir. Deux absences qui n'influeront pas sur les choix sur le Bosnien, qui n'a jamais fait entrer en jeu le défenseur et qui n'a titularisé le portier que lors du troisième match de la phase de poules face au Gabon (2-2).