OM : les proches de Longoria & co poussent pour un départ

L’Olympique de Marseille est en feu. Et le départ de Marcelino ne changera rien puisque certains supporters s’opposent à la direction. Pablo Longoria et ses acolytes ont été invités à s’en aller d’ici le 8 octobre. Touché par les reproches, notamment sur son intégrité, le président de l’OM a envisagé de démissionner. Son patron, Frank McCourt, fait tout pour le retenir. Longoria a donc pris du recul et ne sera pas du voyage à Amsterdam pour accompagner l’équipe en Ligue Europa face à l’Ajax. Ce mercredi, RMC Sport nous en dit un peu plus sur l’état d’esprit de l’Espagnol et des trois autres dirigeants visés.

Ainsi, on apprend que Longoria a été très touché par les menaces. Il n’a pas digéré qu’on l’accuse de magouiller. Javier Ribalta (directeur du football) reste en soutien de son président. Mais dans son esprit, il veut quitter Marseille. Stéphane Tessier et Pedro Iriondo sont également sous le choc. Un proche de la direction phocéenne a d’ailleurs confié à RMC Sport : « ils réfléchissent chacun en tant qu’homme, père de famille, et mari. Leur cercle intime ressent le besoin qu’ils s’éloignent de ce contexte sulfureux, voire menaçant. Cela compte dans leur raisonnement et pèsera sûrement dans leur décision.» Leurs familles et leurs proches poussent donc pour un départ rapide de Marseille. Un point important au moment de faire un choix final.