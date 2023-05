OL-MHSC : la fantastique remontada lyonnaise relance la course à l’Europe

La suite après cette publicité

Quelle fin d’après-midi passée par les supporters de l’Olympique Lyonnais ce dimanche dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Après avoir été menés 4-1 à l’heure de jeu, les hommes de Laurent Blanc sont allés arracher une victoire spectaculaire (5-4), notamment grâce à un quadruplé de leur Général Alexandre Lacazette, auteur d’un pénalty à la 90+10e minute de jeu pour dépasser Kylian Mbappé au classement des buteurs (24 contre 23). Un scénario rocambolesque, finalement favorable aux Rhodaniens, qui se relancent dans la course à l’Europe puisqu’ils reviennent à trois points de Lille, cinquième au classement et premier européen.

La course à l’Europe n’est pas finie

Pour Anthony Lopes, interrogé après le coup de sifflet final, cette rencontre est à l’image de l’exercice de l’OL : «C’est un match qui résume notre saison, a expliqué le portier portugais au micro de Canal +. On se met dans la merde, j’ai vu des gens partir, il y a eu des banderoles. Mais, on a un joueur extraordinaire (Lacazette, ndlr) je n’ai même pas besoin de dire son nom qu’on sait l’importance qu’il a pour nous. Je pense que le stade va s’en souvenir, j’aurais préféré qu’on gagne 1-0. Il y a une bonne réaction, on doit prendre les quatre matches après les autres, c’est les dernières opportunités à prendre. Il faut mettre en avant la force de caractère qu’on a eu.»

Car oui, alors qu’Elye Wahi inscrivait son quatrième but du match sur la pelouse du Groupama Stadium, les ultras lyonnais, en plus de siffler leurs joueurs, ont dévoilé des banderoles hostiles aux joueurs, sous les yeux du nouvel actionnaire majoritaire, John Textor : «grand stade, grand budget, grandes prétentions : à quand une grande armoire à trophées et une vraie mentalité ?» Et il faut dire que ce message a vite été compris par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, qui ont montré plus d’intensité et de caractère dans leur jeu avant de renverser la vapeur et faire lever l’enceinte lyonnaise, vidée par plusieurs supporters excédés par le visage montré par ses joueurs à l’heure de jeu.

Un OL plus déterminé pour la fin de saison

Avec quatre matches restants pour la fin de saison (Clermont, Monaco, Reims et Nice), l’OL a encore une chance d’aller accrocher une compétition européenne. Pour cela, Alexandre Lacazette espère autant participer au réveil rhodanien pour les dernières échéances : «ici, on a une certaine pression, on a réussi à revenir et gagner ce match. Je ne veux pas qu’on me compare à Erling Haaland, je sais juste que l’équipe a besoin de moi pour remonter au classement», a-t-il déclaré au micro de Prime Video avant de souligner le caractère des siens pour C+ : «on a montré du caractère, l’appui du stade a été important. Une belle victoire pour tout l’OL.» Son entraîneur, Laurent Blanc, ne veut pas dépendre des résultats des autres prétendants à l’Europe et veut que son équipe reste concentrée sur son but final : aller chercher le maximum de points jusqu’à la dernière journée de L1.

«On a passé une après-midi tranquille, on a gagné un match facile, donc tout va bien, a lâché ironiquement le technicien de l’OL avant d’insister sur l’objectif principal. Je ne regarde pas si souvent que cela le classement, quelque soit le résultat des adversaires, il faut gagner nos matches. On se doit de gagner des matches jusqu’à la fin de la saison. On n’a pas le choix et cela ne changera pas la préparation. On ne sait pas comment cela va se passer après la pause, on a eu des trous d’airs dans ce match là et les deux équipes ont ouvert le jeu. Ils ont marqué quatre buts grâce à nos erreurs et nous, on a commencé à jouer. Les deux équipes ont été dictées par le jeu.» Il reste donc quatre rendez-vous aux Gones pour aller chercher une qualification européenne. Quatre ultimes journées pour faire mentir ses Ultras et retrouver ainsi le haut niveau…