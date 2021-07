Bayer : Mitchel Bakker revient sur son passage au PSG et dévoile ses grandes ambitions

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker (21 ans) a bien progressé en deux ans. Tout d'abord réserviste puis remplaçant, il a disputé 5 matches en 2019/2020 avant d'occuper un rôle plus important cette saison avec 40 apparitions (2 passes décisives). Celui qui a été demi-finaliste du dernier Euro U21 a su se montrer utile en l'absence de Juan Bernat, touché aux ligaments croisés, et a su se montrer fiable. Néanmoins, il est parti cet été pour le Bayer Leverkusen contre un chèque de 7 millions d'euros (pouvant s'élever à dix millions avec les bonus).

Bientôt en concurrence avec Daley Sinkgraven et Wendell pour le poste de latéral gauche, Mitchel Bakker va découvrir la Bundesliga, le troisième championnat de sa carrière. Dans une interview publiée sur le site du club allemand, il a déjà hâte d'en découdre : «la Bundesliga est un grand championnat avec une intensité encore plus élevée qu'en France. Chaque match est férocement disputé, la compétition est élevée. Je suis d'autant plus heureux que cela va enfin démarrer dans quelques semaines. Personnellement, je veux gagner chaque match et jouer la Ligue des champions avec le club. Mon objectif est d'être sur le terrain semaine après semaine et d'aider l'équipe du mieux que je peux.»

Thiago Silva, un exemple pour Mitchel Bakker

Ambitieux, Mitchel Bakker souhaite s'appuyer sur son passage au Paris Saint-Germain pour s'imposer avec le Bayer Leverkusen. Une expérience dont il garde beaucoup de positif : «j'ai eu beaucoup d'apparitions sous Thomas Tuchel. J'ai joué avec les meilleurs joueurs du monde à Paris et j'étais sur le terrain d'entraînement avec eux tous les jours. J'ai pu emmener beaucoup avec moi, par exemple de joueurs comme Thiago Silva. Maintenant, je suis heureux d'être ici et je veux faire ma part pour le succès du club.» Celui qui a disputé 10 matches avec les Espoirs néerlandais et qui peut rêver de la sélection A est bien conscient qu'il a encore quelques limites dans son jeu.

S'il sait qu'il peut faire plus offensivement, il a aussi jaugé sa marge de progression : «je suis encore très jeune et je peux encore beaucoup apprendre, j'en suis conscient. Je vois une marge d'amélioration dans certaines situations défensivement et dans le jeu aérien. [...] Je peux être encore plus dangereux à l'offensive, par exemple dans les centres. Je n'ai jamais trouvé la tête (d'un coéquipier) auparavant (rires, ndlr).» À un tournant de sa carrière, Mitchel Bakker souhaite surfer sur son passage parisien pour mieux s'affirmer. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.