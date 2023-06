Gerard Piqué taille le Barça

La suite après cette publicité

S’il s’adonne aujourd’hui à ses activités d’entrepreneur et à son ambitieux projet de Kings League, Gerard Piqué continue de suivre d’un œil aiguisé l’actualité du Barça. Parti du club catalan avec les honneurs en novembre dernier, le champion du monde 2010 incarnait, avec Jordi Alba et Sergio Busquets, les derniers vestiges de l’âge d’or du Barça. Pourtant, malgré le départ de ces trois éléments qui occupaient des places importantes dans la grille salariale du club, le Barça ne parvient toujours pas à redresser la barre financièrement. Une situation qui a suscité l’ironie de Gerard Piqué lors de l’After Kings League.

«Je suis content d’être parti parce que j’ai offert au Barça de la marge sur sa grille salariale. Mais il semble que, malgré cela, le club connaisse encore de gros problèmes financiers. Je me demande qui va devoir partir maintenant… Ils ont dit que nous étions responsables de cette situation à cause de nos salaires (Piqué, Busquets, Alba ndlr). Maintenant, nous sommes tous partis et, pourtant, ils ne peuvent toujours pas recruter de joueurs.» Le Barça appréciera.

